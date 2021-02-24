"Київський бронетанковий завод" передав ЗСУ партію модернізованих танків Т-72 (відео)

Танки отримали потужніший двигун, гусениці та динамічний захист "Ніж".

"Київський бронетанковий завод" передав Збройним силам України партію з 5 модернізованих танків Т-72. Про це повідомляє Армія інфра.

Техніку вдалося відремонтувати за менш ніж 2 місяці. В "Укроборонпромі", який брав участь у передачі озброєння, заявляють, що незабаром до цих п'яти танків додасться ще стільки ж. Всі вони відремонтовані у межах Державного оборонного замовлення. При цьому не уточнюється, в яку бригаду направлять оновлені танки.

За даними "Українського мілітарного порталу", найімовірніше модифікація Т-72 здійснювалася до версії АМТ, але урізаного вигляду. У модифікації відсутній енергоагрегат, який повинен заряджати деякі елементи танка.

"Поліпшені його технічні характеристики, встановлений потужніший двигун на 840 кінських сил, покращена ходова частина шляхом установки гусениць від Т-80. Нині машина має можливість за рахунок комплексу 9К120 здійснювати стрілянину керованими ракетами "Комбат" на прицільну дальність 4 км. Поліпшено оглядові прилади та динамічний захист за рахунок системи "Ніж", — заявив директор бронетанкового заводу Володимир Синявський.

Також директор Укроборонпрому Юрій Гуса висловив надію отримати оборонне замовлення на танк "Оплот". За його словами, "Оплот" володіє одними з кращих технічних характеристик у світі. Наступного тижня "Укроборонпром" представить концепцію зі створення оборонно-промислового парку на базі "Київського бронетанкового".

Нагадаємо, на виставці озброєння в ОАЕ "Укроборонпром" підписав контракт з Пакистаном на ремонт пакистанських танків Т-80 на суму 85,6 млн доларів.

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