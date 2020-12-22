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В Генштабе объяснили, почему не заказывают Оплоты для ВСУ

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Фото: Укроборонпром | Танк "Оплот" состоит на вооружении, но его нет в войсках.

Основная причина – нерешенные проблемы с импортозамещением некоторых деталей.

По состоянию на сентябрь 2020 происходили исследовательские конструкторские работы по замещению российских комплектующих, сообщают Донбасс.Реалии.

По словам Андрея Богача, который занимался перспективными разработками в ХКБМ им. Морозова, есть определенное количество комплектующих в виде узлов электрооборудования. Некоторые составляющие блоков и систем, которые в сравнении со всеми комплектующими имеют небольшой процент. Но они выполняют свою функцию.

В Генштабе на запрос журналистов перечислили нерешенные моменты с импортозамещением:

  • Отстрел образцов брони (запланирован на январь 2021)
  • Стендовые испытания двигателя 6ТД-2 (отработал 250 из необходимых 300)
  • Прицел 1Г46М (проходит заводские испытания)
  • Необходимость кооперации более 25 государственных и частных предприятий
  • Необходимость создания национальной программы для производства ОБТ "Оплот".

Стоимость одного танка Оплот ныне составляет 150 млн гривен. Для того чтобы вооружить одну бригаду данной техникой, необходимо 15 млрд гривен, а весь бюджет на вооружение в 2021 составит чуть менее 22 миллиардов гривен.

Напомним, Глава "Укроборонпрома" подписал приказ о корпоратизации госпредприятия.

Ранее сообщалось, что Кабмин согласовал приватизацию 18 предприятий "Укроборонпрома".