В Генштабе объяснили, почему не заказывают Оплоты для ВСУ
Основная причина – нерешенные проблемы с импортозамещением некоторых деталей.
По состоянию на сентябрь 2020 происходили исследовательские конструкторские работы по замещению российских комплектующих, сообщают Донбасс.Реалии.
По словам Андрея Богача, который занимался перспективными разработками в ХКБМ им. Морозова, есть определенное количество комплектующих в виде узлов электрооборудования. Некоторые составляющие блоков и систем, которые в сравнении со всеми комплектующими имеют небольшой процент. Но они выполняют свою функцию.
В Генштабе на запрос журналистов перечислили нерешенные моменты с импортозамещением:
- Отстрел образцов брони (запланирован на январь 2021)
- Стендовые испытания двигателя 6ТД-2 (отработал 250 из необходимых 300)
- Прицел 1Г46М (проходит заводские испытания)
- Необходимость кооперации более 25 государственных и частных предприятий
- Необходимость создания национальной программы для производства ОБТ "Оплот".
Стоимость одного танка Оплот ныне составляет 150 млн гривен. Для того чтобы вооружить одну бригаду данной техникой, необходимо 15 млрд гривен, а весь бюджет на вооружение в 2021 составит чуть менее 22 миллиардов гривен.
Напомним, Глава "Укроборонпрома" подписал приказ о корпоратизации госпредприятия.
Ранее сообщалось, что Кабмин согласовал приватизацию 18 предприятий "Укроборонпрома".