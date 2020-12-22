В Генштабе объяснили, почему не заказывают Оплоты для ВСУ

Основная причина – нерешенные проблемы с импортозамещением некоторых деталей.

По состоянию на сентябрь 2020 происходили исследовательские конструкторские работы по замещению российских комплектующих, сообщают Донбасс.Реалии.

По словам Андрея Богача, который занимался перспективными разработками в ХКБМ им. Морозова, есть определенное количество комплектующих в виде узлов электрооборудования. Некоторые составляющие блоков и систем, которые в сравнении со всеми комплектующими имеют небольшой процент. Но они выполняют свою функцию.

В Генштабе на запрос журналистов перечислили нерешенные моменты с импортозамещением:

Отстрел образцов брони (запланирован на январь 2021)

Стендовые испытания двигателя 6ТД-2 (отработал 250 из необходимых 300)

Прицел 1Г46М (проходит заводские испытания)

Необходимость кооперации более 25 государственных и частных предприятий

Необходимость создания национальной программы для производства ОБТ "Оплот".

Стоимость одного танка Оплот ныне составляет 150 млн гривен. Для того чтобы вооружить одну бригаду данной техникой, необходимо 15 млрд гривен, а весь бюджет на вооружение в 2021 составит чуть менее 22 миллиардов гривен.

Напомним, Глава "Укроборонпрома" подписал приказ о корпоратизации госпредприятия.

Ранее сообщалось, что Кабмин согласовал приватизацию 18 предприятий "Укроборонпрома".