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Военный Фокус Российско-украинская война

Уехал с Курщины 4 месяца назад: в Генштабе назвали причины увольнения командующего ОК "Север"

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В Генштабе отрицают связь между увольнением командующего ОК Север Красильникова с ситуацией на Курщине

Представитель генштаба ВСУ Дмитрий Лиховий говорит, что командующего ОК "Север" Дмитрия Красильникова временно вывели в резерв до назначения на другую должность. Сам генерал говорит, что причины увольнения ему не объяснили.

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Увольнение Дмитрия Красильникова с должности командующего оперативного командования "Север" и его перевод в резерв для нового назначения не было связано с ситуацией в Курской области РФ, а командование группировкой войск "Курск" он прекратил около четырех месяцев назад. Об этом сказал спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Дмитрий Лиховий в комментарии "Суспільному".

Спикер отметил, что перемещение опытных военнослужащих на должности, где они могут быть более эффективными, является типичным процессом в военной карьере. По его словам, сейчас рассматривается вопрос о назначении Красильникова на другую должность в соответствии с его уровнем знаний и опыта.

"В связи с кардинальными изменениями в системе управления Вооруженных Сил Украины большое количество офицеров переводится и назначается на другие должности. Поэтому, с целью недопущения ухудшения его положения и прав по денежному обеспечению, генерал-майор Дмитрий Красильников временно выведен в резерв. О его новом назначении будет сообщено отдельно", — сказал Дмитрий Лиховой.

Приказ об увольнении был подписан 7 марта. По словам Красильникова, причин ему не объясняли, сообщают журналисты.

"Я предполагаю, но пока не хочу об этом разговаривать", — сказал он, отметив, что не видит существенных оснований для своего увольнения, а из Курской области уехал в ноябре 2024 года.

По информации Красильникова, на должность командующего ОК "Север" уже назначили бригадного генерала Алексея Шандара. Ранее он был заместителем командующего Десантно-штурмовых войск Украины.

Об увольнении Дмитрия Красильникова ночью 12 марта сообщила народный депутат Украины Марьяна Безуглая в Facebook. Она обвинила главнокомандующего ВСУ Александра Сирского в том, что он увольняет генерала в критический момент, несмотря на позицию командующего Сухопутными войсками Михаила Драпатого.

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Об увольнении командующего ОК "Север" 12 марта сообщила Марьяна Безуглая
Фото: Скриншот

Что известно о Дмитрии Красильникова

Бригадный генерал Дмитрий Красильников был назначен на должность командующего оперативного командования "Север" 13 марта 2023 года.

Родился Дмитрий Красильников в 1978 году. С 1995-го получал образование в Одесском институте сухопутных войск, после выпуска был распределен в 95-ю десантно-штурмовую бригаду. В 2012 году учился также в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского.

Впервые офицер вступил в бой 21 июля 2014 года, когда освобождал Торецк (тогда — Дзержинск) в составе 34-го батальона теробороны Кировоградской области. Участвовал также в Дебальцевской операции.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года присвоил Дмитрию Красильникову звание Героя Украины.

Напомним, вечером 12 марта главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обнародовал заявление о ситуации в Курской области и сказал, что оборона будет продолжаться столько, сколько это будет целесообразно и необходимо. Он отметил, что в пригородах Суджи продолжаются активные бои.

21 февраля пресс-служба ОК "Север" сообщала, что новомобилизованных в командовании будут обучать ножевому бою в рамках базовой военной подготовки.