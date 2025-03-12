Оборона Курщины будет продолжаться, сколько это будет целесообразно и необходимо, — Сырский

Сырский отметил, что для сохранения жизней украинских военных, подразделения Сил обороны, в случае необходимости, осуществляют маневр на более выгодные рубежи.

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В операционной зоне группировки войск "Курск", в пригородах Суджи Курской области и районах вокруг нее, ведутся активные боевые действия. Такое заявление сделал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Противник применяет штурмовые подразделения воздушно-десантных войск и сил специальных операций с целью прорыва нашей обороны, вытеснения наших войск с территории Курской области РФ и переноса боевых действий на территорию Сумской и Харьковской областей. Пытаясь во что бы то ни стало достичь политических целей, враг уже понес и продолжает нести на Курщине значительные потери", — заявил Сырский.

Главнокомандующий ВСУ сообщил, что за время Курской операции ВСУ, которая продолжается с 6 августа 2024 года, общие потери российских войск составляют более 54,9 тыс. человек. Из которых безвозвратные — более 22,2 тыс. Более 900 россиян попали в плен.

Также он рассказал о потерях врагов в технике.

"Поражено или уничтожено около 2,1 тыс. единиц военной техники и вооружений россиян. В частности, 90 танков, 654 боевые бронемашины, пять РСЗО, два средства ПВО, один самолет, два вертолета, более 1100 авто, 28 единиц спецтехники. Кроме того, почти полторы тысячи дронов", — сообщил главнокомандующий.

Александр Сырский отметил, что россияне почти разрушили собственный город Суджа. Ведь российская авиация осуществила беспрецедентное количество ударов по территории собственной области.

Для сохранения жизней украинских военных, подразделения Сил обороны, в случае необходимости, осуществляют маневр на более выгодные рубежи, сообщил Сырский.

"Задействуется, прежде всего, беспилотная составляющая, а также артиллерийские средства огневого поражения. Отдал для этого все необходимые распоряжения".

Сырский добавил, что по состоянию на 18:00 украинские войска отражали восемь штурмовых действий противника на Курском направлении. Он заверил, что несмотря на "усиленное давление российско-северокорейской армии, будем держать оборону на Курщине столько, сколько это будет целесообразно и необходимо".

Напомним, через год после начала Курской операции президент РФ Владимир Путин впервые посетил этот российский регион. Он нарядился в военную форму и провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой армии России