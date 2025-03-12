Оборона Курщини триватиме, скільки це буде доцільно та необхідно, — Сирський

Сирський зауважив, що задля збереження життів українських військових, підрозділи Сил оборони, в разі потреби, здійснюють маневр на більш вигідні рубежі.

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В операційній зоні угруповання військ "Курськ", у передмістях Суджі Курської області та районах довкола неї, ведуться активні бойові дії. Таку заяву зробив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Противник застосовує штурмові підрозділи повітряно-десантних військ та сил спеціальних операцій з метою прориву нашої оборони, витіснення наших військ з території Курської області РФ та перенесення бойових дій на територію Сумської і Харківської областей. Намагаючись будь-що досягти політичних цілей, ворог уже зазнав і продовжує зазнавати на Курщині значних втрат", – заявив Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що за час Курської операції ЗСУ, яка триває від 6 серпня 2024 року, загальні втрати російських військ становлять понад 54,9 тис. осіб. Із яких безповоротні – понад 22,2 тис. Понад 900 росіян потрапили в полон.

Також він розповів про втрати ворогів у техніці.

"Уражено або знищено близько 2,1 тис. одиниць військової техніки та озброєнь росіян. Зокрема, 90 танків, 654 бойові бронемашини, п’ять РСЗВ, два засоби ППО, один літак, два гелікоптери, понад 1100 авто, 28 одиниць спецтехніки. Крім того, майже півтори тисячі дронів", — повідомив головнокомандувач.

Олександр Сирський зауважив, що росіяни майже зруйнували власне місто Суджа. Адже російська авіація здійснила безпрецедентну кількість ударів по території власної області.

Задля збереження життів українських військових, підрозділи Сил оборони, в разі потреби, здійснюють маневр на більш вигідні рубежі, повідомив Сирський.

"Задіюється, насамперед, безпілотна складова, а також артилерійські засоби вогневого ураження. Віддав для цього всі необхідні розпорядження".

Сирський додав, що станом на 18:00 українські війська відбивали вісім штурмових дій противника на Курському напрямку. Він запевнив, що попри "посилений тиск російсько-північнокорейської армії, будемо тримати оборону на Курщині стільки, скільки це буде доцільно та необхідно".

Нагадаємо, через рік після початку Курської операції президент РФ Володимир Путін вперше відвідав цей російський регіон. Він нарядився у військову форму та провів нараду на одному з пунктів управління курським угрупуванням армії Росії