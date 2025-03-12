Провів нараду в камуфляжі: Путін вперше після прориву ЗСУ відвідав Курську область (відео)

Російський президент наказав повністю звільнити область від українських військових і створити зону безпеки. Усіх бійців ЗСУ, що брали участь у боях на Курщині, він вимагає вважати "терористами".

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Президент РФ Володимир Путін вперше відвідав Курську область з моменту прориву кордону Збройними силами України та провів нараду на одному з пунктів управління курським угрупуванням армії Росії, повідомило російське пропагандистське інформаційне агентство ТАСС.

"Наша задача — найближчим часом остаточно розгромити противника, що окопався на території Курської області та веде тут бойові дії, повністю звільнити область, відновити положення вздовж лінії державного кордону і подумати над створенням у майбутньому зони безпеки", — заявив під час наради президент країни-агресора.

Російський диктатор стверджує, що він щодня "вранці та ввечері" зв'язується з солдатами ЗС РФ, які воюють у Курській області.

Крім того, Путін вимагає вважати "терористами" усіх українських військових, які брали участь в боях на території Курської області. Також він заявив, що "іноземні найманці", взяті в полон, не підпадають під дію Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Ситуація в Курській області: що відомо

Увечері 11 березня аналітики проєкту DeepState повідомили про проблеми в Курській області в районі Суджі для українських військових. Вони виділили три напрямки наступу ЗС РФ: на схід від Суджі в районі населених пунктів Мирне та Зозулівка, на східному фланзі в районі села Гуєво та на західному на кордоні Сумської області.

12 березня аналітик з групи Dnipro OSINT заявив, що ЗСУ йдуть із Курської області після 218 днів контролю над районним центром Суджа.

Ситуація на Курському напрямку станом на 12 березня за даними Генштабу ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

Російські медіа 12 березня почали поширювати відео, які свідчать про те, що ЗС РФ могли увійти в Суджу. Військовий ЗСУ у коментарі "Суспільному" підтвердив, що російські солдати увійшли до міста, встановивши вогневий контроль над шляхом постачання боєприпасів для українських бійців із Сумської області. В Генеральному штабі ЗСУ не підтверджували офіційно відступ українських військовослужбовців із Суджі, однак на опублікованій 12 березня карті бойових дій позначено, що Сили оборони контролювали меншу територію порівняно з 11 березня.

Народний депутат та секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Роман Костенко 12 березня не підтвердив "повний вихід з Суджі", зазначивши, що тривають бої всередині міста.