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Провів нараду в камуфляжі: Путін вперше після прориву ЗСУ відвідав Курську область (відео)

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Фото: Скрин відео | Путін вперше після прориву російського кордону бійцями ЗСУ відвідав Курську область

Російський президент наказав повністю звільнити область від українських військових і створити зону безпеки. Усіх бійців ЗСУ, що брали участь у боях на Курщині, він вимагає вважати "терористами".

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Президент РФ Володимир Путін вперше відвідав Курську область з моменту прориву кордону Збройними силами України та провів нараду на одному з пунктів управління курським угрупуванням армії Росії, повідомило російське пропагандистське інформаційне агентство ТАСС.

"Наша задача — найближчим часом остаточно розгромити противника, що окопався на території Курської області та веде тут бойові дії, повністю звільнити область, відновити положення вздовж лінії державного кордону і подумати над створенням у майбутньому зони безпеки", — заявив під час наради президент країни-агресора.

Російський диктатор стверджує, що він щодня "вранці та ввечері" зв'язується з солдатами ЗС РФ, які воюють у Курській області.

Крім того, Путін вимагає вважати "терористами" усіх українських військових, які брали участь в боях на території Курської області. Також він заявив, що "іноземні найманці", взяті в полон, не підпадають під дію Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Ситуація в Курській області: що відомо

Увечері 11 березня аналітики проєкту DeepState повідомили про проблеми в Курській області в районі Суджі для українських військових. Вони виділили три напрямки наступу ЗС РФ: на схід від Суджі в районі населених пунктів Мирне та Зозулівка, на східному фланзі в районі села Гуєво та на західному на кордоні Сумської області.

12 березня аналітик з групи Dnipro OSINT заявив, що ЗСУ йдуть із Курської області після 218 днів контролю над районним центром Суджа.

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Ситуація на Курському напрямку станом на 12 березня за даними Генштабу ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські медіа 12 березня почали поширювати відео, які свідчать про те, що ЗС РФ могли увійти в Суджу. Військовий ЗСУ у коментарі "Суспільному" підтвердив, що російські солдати увійшли до міста, встановивши вогневий контроль над шляхом постачання боєприпасів для українських бійців із Сумської області. В Генеральному штабі ЗСУ не підтверджували офіційно відступ українських військовослужбовців із Суджі, однак на опублікованій 12 березня карті бойових дій позначено, що Сили оборони контролювали меншу територію порівняно з 11 березня.

Народний депутат та секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Роман Костенко 12 березня не підтвердив "повний вихід з Суджі", зазначивши, що тривають бої всередині міста.