ЗС РФ вийшли на околиці Суджі: Бутусов та аналітики розповіли про проблеми в Курській області

На карті бойових дій під Суджею на третину зменшилась територія, яку контролюють українські Сили оборони, показує карта проєкту DeepState.

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Збройні сили Російської Федерації разом з солдатами Північно-Корейської Народної Республіки наступають на позиції Збройних сил України в Суджі в Курській області. Ворогу вдалось зайти на східні околиці населеного пункту, оскільки він має перевагу в живій силі, в кількості безпілотників та інших видах зброї. Фокус зібрав інформацію про наступ росіян на Суджу станом на 11 березня.

Про події в Курській області увечері 11 березня висловився воєнний журналіст та головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов. З його слів, ворожа армія наступає, а бійці ЗСУ "відходять з боями". Також він пояснив, що російські війська намагались "відрізати наше угруповання від кордону", але ці атаки ЗС РФ успішно відбили. Журналіст пояснив, які переваги мають війська противника: у них більше солдатів, дронів, авіації та артилерії. Бутусов відсумував, що ворог отримав тактичну та оперативну перевагу, і написав, що очікує правильні рішення командування.

"В таких умовах покладатись варто на адекватні рішення командування в оцінці обстановки та визначенні завдань та рубежів, які війська можуть ефективно обороняти, щоб переваги тактичного становища перейшли на наш бік", — ідеться у дописі.

Бої в Курській області - Бутусов про Суджу 11 березня Фото: Скриншот

Бої в Курській області — деталі від DeepState

Увечері 11 березня про бої в Курській області написали аналітики проєкту DeepState. Аналітики підтвердили тиск ЗС РФ на даному відтинку фронту і виділили три напрямки російських атак.

Наступ на схід від Суджі в районі населених пунктів Мирне та Зозулівка. У дописі стверджується, що росіяни перебувають на східних околицях містечка і закріплюються на нових позиціях. Аналітики написали, що бійцям ЗСУ "вкрай важко" стримувати ворога. Наступ на східному фланзі в районі села Гуєво. У даній точці російське командування залучило до атак солдатів КНДР. Українці дещо призупинили наступ "орди", ідеться у дописі DeepState. Наступ на західному фланзі на кордоні Сумської області. Аналітики назвали села, яким загрожують росіяни — Журавка, Новенька, Басівка. Аналітики написали, що Сили оборони зупиняють просування ЗС РФ та б'ють по росіянах.

На карті DeepState можна побачити, що ЗС РФ дістались Мирного, розташованого східніше Суджі. Територія, яку контролює Україна в Курській області станом на 11 березня — 197,44 кв. км. Напередодні, 10 березня, картка показувала на третину більшу площу — 288,79 кв. км

Бої в Курській області - DeepState про Суджу 11 березня Фото: DeepState

Генштаб про Суджу та Курську область

Тим часом Генштаб ЗСУ о 16:00 11 березня опублікував звіт про ситуацію на фронті. Українське командування повідомило про 23 атаки ЗС РФ, про три керовані авіабомби, скинуті на позиції Сил оборони, та про 167 артилерійських обстрілів. Про ситуацію в Суджі у звіті не згадали.

Зазначимо, 11 березня речник ДПСУ Андрій Демченко розповів про спроби РФ прориватись в прикордонні райони Сумської області. З його слів, для ворога там влаштували kill-зону і не дають ворогу дістатись до Журавки та Новенького.

Нагадуємо, 10 березня військовий оглядач Олександр Коваленко прокоментував ситуацію в Курській області і пояснив, чи є загроза оточення Сил оборони.