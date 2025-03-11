ВС РФ вышли на окраины Суджи: Бутусов и аналитики рассказали о проблемах в Курской области

На карте боевых действий под Суджей на треть уменьшилась территория, которую контролируют украинские Силы обороны, показывает карта проекта DeepState.

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Вооруженные силы Российской Федерации вместе с солдатами Северо-Корейской Народной Республики наступают на позиции Вооруженных сил Украины в Судже в Курской области. Врагу удалось зайти на восточные окраины населенного пункта, поскольку он имеет преимущество в живой силе, в количестве беспилотников и других видах оружия. Фокус собрал информацию о наступлении россиян на Суджу по состоянию на 11 марта.

О событиях в Курской области вечером 11 марта высказался военный журналист и главный редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов. По его словам, вражеская армия наступает, а бойцы ВСУ "отходят с боями". Также он пояснил, что российские войска пытались "отрезать нашу группировку от границы", но эти атаки ВС РФ успешно отбили. Журналист объяснил, какие преимущества имеют войска противника: у них больше солдат, дронов, авиации и артиллерии. Бутусов отметил, что враг получил тактическое и оперативное преимущество, и написал, что ожидает правильные решения командования.

"В таких условиях полагаться стоит на адекватные решения командования в оценке обстановки и определении задач и рубежей, которые войска могут эффективно оборонять, чтобы преимущества тактического положения перешли на нашу сторону", — говорится в заметке.

Бои в Курской области — Бутусов о Судже 11 марта Фото: Скриншот

Бои в Курской области — детали от DeepState

Вечером 11 марта о боях в Курской области написали аналитики проекта DeepState. Аналитики подтвердили давление ВС РФ на данном отрезке фронта и выделили три направления российских атак.

Наступление на восток от Суджи в районе населенных пунктов Мирное и Зозулевка. В заметке утверждается, что россияне находятся на восточных окраинах города и закрепляются на новых позициях. Аналитики написали, что бойцам ВСУ "крайне трудно" сдерживать врага. Наступление на восточном фланге в районе села Гуево. В данной точке российское командование привлекло к атакам солдат КНДР. Украинцы несколько приостановили наступление "орды", говорится в заметке DeepState. Наступление на западном фланге на границе Сумской области. Аналитики назвали села, которым угрожают россияне — Журавка, Новенькая, Басовка. Аналитики написали, что Силы обороны останавливают продвижение ВС РФ и бьют по россиянам.

На карте DeepState можно увидеть, что ВС РФ добрались до Мирного, расположенного восточнее Суджи. Территория, которую контролирует Украина в Курской области по состоянию на 11 марта — 197,44 кв. км. Накануне, 10 марта, карта показывала на треть большую площадь — 288,79 кв. км

Бои в Курской области — DeepState о Судже 11 марта Фото: DeepState

Генштаб о Судже и Курской области

Тем временем Генштаб ВСУ в 16:00 11 марта опубликовал отчет о ситуации на фронте. Украинское командование сообщило о 23 атаках ВС РФ, о трех управляемых авиабомбах, сброшенных на позиции Сил обороны, и о 167 артиллерийских обстрелах. О ситуации в Судже в отчете не упомянули.

Отметим, 11 марта представитель ГПСУ Андрей Демченко рассказал о попытках РФ прорываться в приграничные районы Сумской области. По его словам, для врага там устроили kill-зону и не дают врагу добраться до Журавки и Новенького.

Напоминаем, 10 марта военный обозреватель Александр Коваленко прокомментировал ситуацию в Курской области и объяснил, есть ли угроза окружения Сил обороны.