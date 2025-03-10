Окружение ВСУ в Курской области: военный обозреватель прокомментировал развитие "апокалиптических" сценариев

ВС РФ начали иметь успехи на Курщине, когда США отказались помогать Украине. На сегодня Киев смог договориться с другими западными партнерами, из-за чего ситуация в Курской области несколько стабилизировалась, считает Александр Коваленко.

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Курская группировка украинских войск не находится в окружении, но огневой контроль над трассами РФ — это серьезная проблема для снабжения, но это не физическое перерезание логистики, позволяющее осуществить выход. Об этом в своем телеграм-канале написал военный эксперт Александр Коваленко.

Он объяснил украинцам термин окружения и находятся ли в "котле" украинские защитники на Курщине.

Находятся ли ВСУ в окружении на Курщине

По его словам, согласно военной науке окружение может быть тактического и оперативного уровня. Оперативное окружение это положение подразделения, когда оно изолировано от основной группы войск, вследствие чего не может получать снабжение, или обеспечить себе выход из зоны изоляции, но имеет свободу маневра.

"То есть "оперативное окружение" это если бы Курская зона контроля, в нынешнем ее состоянии была бы полностью окружена, трасса Н-07 физически перерезана, но в самой зоне оставались бы Силы обороны, которые могли бы свободно перемещаться в ее пределах для отражения атак противника — имели бы свободу маневра. Таким образом, зона контроля в Курской области сейчас не находится в оперативном окружении", — пояснил Александр Коваленко.

Он заявил, что применение такого термина как "оперативное окружение" играет на руку российской пропаганде.

"А теперь спрашиваем — окружение в Курской области есть? Нет. Кто-то скажет, что противник имеет огневой контроль над трассой Н-07 и это якобы фактор окружения. Премию Дарвина этому гению, поскольку огневой контроль — это серьезная проблема для снабжения, но не физическое перерезание логистики, позволяющее осуществить выход. Окружение это когда выход невозможно осуществить. Так что, Покровск в окружении? Часов Яр в окружении? Белогоровка в окружении? Днепроэнергия в окружении?", — написал Коваленко.

Какова ситуация в ВСУ на Курщине

По информации Александра Коваленко, ВС РФ сконцентрировали в Курской области 60 тысяч военных. На сегодняшний день введены в действие северокорейские подразделения для усиления штурмов. В СМИ между тем сообщают, что Силы обороны сосредоточили на Курщине до 10 тысяч украинских войск, что составляет количественное соотношение 6 к 1.

Эксперт говорит, что президент РФ Владимир Путин поставил перед командованием РФ жесткий дедлайн — до 9 мая вернуть контроль над Курщиной. Этот дедлайн был поставлен аккомпанементом под прекращение поставок вооружений из США, а также передачи разведывательной информации. Именно в момент прекращения передачи разведформации и началась основная активизация ВС РФ на Курщине, так же как Авдеевское наступление ВС РФ в октябре 2023 года началось аккомпанементом под блокирование помощи Украине в Конгрессе.

"На сегодняшний день Украина в процессе диверсификации помощи США, за счет европейских партнеров и как только этот процесс был запущен, ситуация в Курской области несколько стабилизировалась. Хотя, ущерб был нанесен серьезный и ситуация очень сложная благодаря нашему "очень надежному" партнеру, но говорить о тех апокалиптических сценариях, которые описываются рядом персоналий, пока не приходится", — резюмировал Александр Коваленко.

Напомним, что 10 марта сообщалось, что РФ разрушает мосты в Курской области и вдоль международной границы, пытаясь помешать выходу ОТГ "Северск" из Курской области на территорию Украины.