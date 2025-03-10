Оточення ЗСУ в Курській області: військовий оглядач прокоментував розвиток "апокаліптичних" сценаріїв

ЗС РФ почали мати успіхи на Курщині, коли США відмовилися допомагати Україні. На сьогодні Київ зміг домовитися з іншими західними партнерами, через що ситуація у Курській області дещо стабілізувалася, вважає Олександр Коваленко.

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Курське угруповання українських військ не перебуває в оточенні, але вогневий контроль над трасами РФ — це серйозна проблема для постачання, але це не фізичне перерізання логістики, що дозволяє здійснити вихід. Про це в своєму телеграм-каналі написав військовий експерт Олександр Коваленко.

Він пояснив українцям термін оточення і чи перебувають у "котлі" українські захисники на Курщині.

Чи перебувають ЗСУ в оточенні на Курщині

За його словами, відповідно до військової науки оточення може бути тактичного та оперативного рівня. Оперативне оточення це положення підрозділу, коли його ізольовано від основної групи військ, унаслідок чого не може отримувати постачання, або забезпечити собі вихід із зони ізоляції, але має волю маневру.

"Тобто "оперативне оточення" це якби Курська зона контролю, в нинішньому її стані була б повністю оточена, траса Н-07 фізично перерізана, але в самій зоні залишалися б Сили оборони, які могли б вільно переміщатися в її межах для відображення атак противника — мали б свободу маневру. Таким чином, зона контролю в Курській області зараз не знаходиться в оперативному оточенні", — пояснив Олександр Коваленко.

Він заявив, що застосування такого терміну як "оперативне оточення" грає на руку російській пропаганді.

"А тепер запитуємо – оточення в Курській області є? Ні. Хтось скаже, що противник має вогневий контроль над трасою Н-07 і це нібито фактор оточення. Премію Дарвіна цьому генію, оскільки вогневий контроль – це серйозна проблема для постачання, але не фізичне перерізання логістики, що дозволяє здійснити вихід. Оточення це коли вихід неможливо здійснити. То що, Покровськ в оточенні? Часів Яр в оточенні? Білогорівка в оточенні? Дніпроенергія в оточенні?", — написав Коваленко.

Яка ситуація у ЗСУ на Курщині

За інформацією Олександра Коваленка, ЗС РФ сконцентрували в Курській області 60 тисяч військових. На сьогоднішній день введено в дію північнокорейські підрозділи для посилення штурмів. У ЗМІ між тим повідомляють, що Сили оборони зосередили на Курщині до 10 тисяч українських військ, що складає кількісне співвідношення 6 до 1.

Експерт говорить, що президент РФ Володимир Путін поставив перед командуванням РФ жорсткий дедлайн – до 9 травня повернути контроль над Курщиною. Цей дедлайн був поставлений акомпанементом під припинення постачання озброєнь зі США, а також передачі розвідувальної інформації. Саме в момент припинення передачі розвідформації і розпочалася основна активізація ЗС РФ на Курщині, так само як Авдіївський наступ ЗС РФ у жовтні 2023 року розпочався акомпанементом під блокування допомоги Україні в Конгресі.

"На сьогоднішній день Україна в процесі диверсифікації допомоги США, за рахунок європейських партнерів і щойно цей процес було запущено, ситуація у Курській області дещо стабілізувалася. Хоча, шкоди було завдано серйозної і ситуація дуже складна завдяки нашому "дуже надійному" партнеру, але говорити про ті апокаліптичні сценарії, які описуються рядом персоналій, поки що не доводиться", — резюмував Олександр Коваленко.

Нагадаємо, що 10 березня повідомлялося, що РФ руйнує мости в Курській області та вздовж міжнародного кордону, намагаючись перешкодити виходу ОТУ "Сіверськ" з Курської області на територію України.