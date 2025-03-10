РФ знищує усі переправи в Курській області, щоб заблокувати там 10 тисяч бійців ЗСУ, — Forbes

Українські бригади на північному краю виступу відступають до Суджі, між тим росіяни атакують техніку ЗСУ дронами, які оминають радіоглушіння, говорять експерти.

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Український гарнізон чисельністю 10 тисяч військових в Курській області опинився в критичній ситуації через постійні атаки БпЛА, які полюють на техніку Сил оборони між Курськом і містом Суджа. Також ЗС РФ знищують мости, пише Forbes.

Як зазначає видання, українські бригади на північному краю виступу відступають до Суджі, де Сили оборони нещодавно відбили спробу російських військ проникнути на українські лінії, пробравшись через газопровід.

Між тим росіяни намагаються перекрити будь-який шлях для відступу.

"Противник руйнує мости в Курській області та вздовж міжнародного кордону, намагаючись перешкодити виходу оперативно-тактичного угруповання "Сіверськ" з Курської області на територію України", – попередили в Українському центрі оборонних стратегій .

Сіверське ОТУ мала успіхи в РФ ще на початку лютого, але прибуття російського Центру перспективних безпілотних систем "Рубікон" пізніше того ж місяця все змінило.

"Rubicon використовує передову тактику дронів. Що ще гірше, його вибухонебезпечні безпілотники з видом від першої особи, здається, летять прямо крізь українське радіоглушіння", — пояснив незалежний аналітик Ендрю Перпетуа.

Успішна кампанія російських безпілотників у Курську відбулася тоді, коли президент США Дональд Трамп припинив надання Україні подальшої допомоги з боку США, а також обмін розвідданими між США та Україною.