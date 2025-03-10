РФ уничтожает все переправы в Курской области, чтобы заблокировать там 10 тысяч бойцов ВСУ, — Forbes

Украинские бригады на северном краю выступа отступают к Судже, между тем россияне атакуют технику ВСУ дронами, которые обходят радиоподавление, говорят эксперты.

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Украинский гарнизон численностью 10 тысяч военных в Курской области оказался в критической ситуации из-за постоянных атак БпЛА, которые охотятся на технику Сил обороны между Курском и городом Суджа. Также ВС РФ уничтожают мосты, пишет Forbes.

Как отмечает издание, украинские бригады на северном краю выступления отступают к Судже, где Силы обороны недавно отбили попытку российских войск проникнуть на украинские линии, пробравшись через газопровод.

Между тем россияне пытаются перекрыть любой путь для отступления.

"Противник разрушает мосты в Курской области и вдоль международной границы, пытаясь помешать выходу оперативно-тактической группировки "Северск" из Курской области на территорию Украины", — предупредили в Украинском центре оборонных стратегий.

Северское ОТУ имела успехи в РФ еще в начале февраля, но прибытие российского Центра перспективных беспилотных систем "Рубикон" позже в том же месяце все изменило.

"Rubicon использует передовую тактику дронов. Что еще хуже, его взрывоопасные беспилотники с видом от первого лица, кажется, летят прямо сквозь украинское радиоподавление", — пояснил независимый аналитик Эндрю Перпетуа.

Успешная кампания российских беспилотников в Курске состоялась тогда, когда президент США Дональд Трамп прекратил предоставление Украине дальнейшей помощи со стороны США, а также обмен разведданными между США и Украиной.