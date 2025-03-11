Штурмовые группы россиян пытаются зайти на Сумщину: ВСУ устроили для них kill-зону

Задача оккупантов — максимально зайти на украинскую территорию, закрепиться и накапливать силы.

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Российские войска пытаются зайти на территорию Сумской области штурмовыми группами возле населенных пунктов Новенькое и Журавка. Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы полковник Андрей Демченко в Media Center Ukraine.

По его словам, прорыва границы на Сумщине не было.

"Конечно, враг и раньше, и сейчас пытается в том числе зайти на территорию Украины для того, чтобы улучшить свое положение относительно своих действий по штурмам наших позиций. По Сумской области это, возможно, враг и вынашивает планы окружить нашу группировку по Курской области, или же перерезать логистические пути", — отметил спикер.

Он говорит, что россияне пытаются это сделать с двух направлений — в районе населенных пунктов Новенькое и Журавка на Сумщине.

"По направлению Журавки некоторое время назад враг даже использовал колонны техники, которые двигались в сторону нашей границы, пытаясь прорвать ее. Тогда эти колонны техники были сожжены Силами обороны Украины. Врагу там ничего не удалось. Но он продолжает пытаться использовать уже небольшие штурмовые группы для захода на нашу территорию".

По словам Демченко, штурмовые группы россиян сейчас активно пытаются прорваться в направлении Новенького. Их задача — максимально зайти на украинскую территорию, закрепиться и накапливать силы, но там на них охотятся Силы обороны.

"Мы используем и артиллерийские средства, и беспилотные аппараты, чтобы не дать врагу закрепиться на нашей территории. Это фактически kill-зона, где россияне умирают", — добавил Демченко.

Прорыв РФ границы на Сумщине: что известно

8 марта проект DeepState сообщил, что военные РФ перешли границу в Сумской области и зашли в село Новенькое в Юнаковской громаде. В ГПСУ ранее подтверждали попытки сил РФ зайти на территорию Украины, чтобы перерезать логистические пути.

Также 8 марта в Центре противодействия дезинформации сообщили, что ВС РФ пытаются действовать одиночными группами Таким образом они хотят закрепиться на украинской территории для расширения зоны боевых действий, подчеркнули в ЦПД.

В DeepState 10 марта опровергли информацию, что на Сумщину заходят только российские ДРГ, поскольку они захватывают целые населенные пункты. ВС РФ продолжают наступление в Новеньком, которое расположено на приграничье Сумщины.