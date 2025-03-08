Прорыв границы в Сумской области: в СНБО сообщили подробности

Россияне пытаются действовать одиночными группами по несколько человек, отметили в ЦПД. Таким образом они хотят закрепиться на украинской территории для расширения зоны боевых действий.

Related video

Массового прорыва российско-украинской границы между населенными пунктами Новенькое и Журавка в Сумской области не фиксируется. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.

Отмечается, что информация была верифицирована ЦПД в группировке войск "Курск".

Ситуация в Сумской области с подачи российских пропагандистов

Сейчас россияне, как и раньше, пытаются действовать одиночными группами по несколько человек. Основная цель таких групп — закрепление на украинской территории и расширение зоны боевых действий.

Впрочем подчеркивается, что Силы обороны эффективно уничтожают подобные группы.

Информация от Генштаба

За минувшие сутки, как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, в операционной зоне Курской области РФ подразделения Сил обороны Украины отбили 26 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 31 авиационный удар с применением 42 управляемых бомб, а также совершил 444 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 20 — из реактивных систем залпового огня.

Напомним, 28 февраля аналитики Deep State сообщили, что российская армия могла пересечь границу с Украиной в Сумской области в районе села Новенькое, территория возле которого отображалась как "серая" зона.

Директор ЦПИ Андрей Коваленко отметил, что россияне пытаются зайти в тыл к трассе, которая идет от Юнаковки до Суджи, и попытаться повлиять на логистику Сил обороны.

Издание The Telegraph отмечало, что после того, как российские войска продвинулись на 11 километров вглубь территории России, десять тысяч украинских солдат оказались под угрозой окружения.