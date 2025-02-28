Штурмуют группами вдоль границы: в ЦПД прокомментировали "прорыв РФ" на Сумщине

Замысел россиян прогнозируемый и понятный — попытаться зайти в тыл к трассе, которая идет от Юнаковки до Суджи, и попытаться повлиять на логистику Сил обороны, говорят в ЦПД.

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28 февраля украинские СМИ распространили информацию, что ВС РФ пересекли государственную границу в Сумской области. В Центре противодействия дезинформации при СНБО объяснили, что произошло на самом деле.

"О ситуации на Сумщине, в районе Новенького о чем сообщают в медиа. Сейчас россияне осуществляют попытки штурмовых действий по линии границы без колонн техники, пехотными группами", — проинформировал директор ЦПИ Андрей Коваленко.

Он отметил, что Силы обороны Украины сейчас проводят боевую работу по уничтожению врага.

"На данный момент прорыва не произошло, бои продолжаются", — написал Коваленко.

Директор ЦПИ отметил, что замысел россиян прогнозируемый и понятный — попытаться зайти в тыл к трассе, которая идет от Юнаковки до Суджи, и попытаться повлиять на логистику Сил обороны. Но, по его словам, украинскими защитниками предпринимаются действия, которые не дадут реализовать россиянам свои планы.

Напомним, что 28 февраля Deep State сообщили, что российская армия могла пересечь границу с Украиной в Сумской области в районе села Новенькое. Согласно карте, российской армии удалось продвинуться возле н.п. Свердликово в Курской области. При этом территория в районе села Новенькое отображается как "серая" зона.