Штурмують групами вздовж кордону: в ЦПД прокоментували "прорив РФ" на Сумщині

Задум росіян прогнозований та зрозумілий — спробувати зайти в тил до траси, яка йде від Юнаківки до Суджі, і спробувати вплинути на логістику Сил оборони, кажуть в ЦПД.

Related video

28 лютого українські ЗМІ поширили інформацію, що ЗС РФ перетнули державний кордон в Сумській області. В Центрі протидії дезінформації при РНБО пояснили, що відбулося насправді.

"Щодо ситуації на Сумщині, в районі Новенького про що повідомляють у медіа. Зараз росіяни здійснюють спроби штурмових дій по лінії кордону без колон техніки, піхотними групами", — проінформував директор ЦПД Андрій Коваленко.

Він зауважив, що Сили оборони України зараз проводять бойову роботу зі знищення ворога.

"На цей момент прориву не відбулося, бої тривають", — написав Коваленко.

Директор ЦПД зауважив, що задум росіян прогнозований та зрозумілий — спробувати зайти в тил до траси, яка йде від Юнаківки до Суджі, і спробувати вплинути на логістику Сил оборони. Але, за його словами, українськими захисниками вживаються дії, які не дадуть реалізувати росіянам свої плани.

Нагадаємо, що 28 лютого Deep State повідомили, що російська армія могла перетнути кордон з Україною в Сумській області в районі села Новеньке. Згідно з картою, російській армії вдалося просунутися біля н.п. Свердликово в Курській області. Водночас територія в районі села Новеньке відображається як "сіра" зона.