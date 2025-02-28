Росіяни перейшли кордон у Сумській області: що відомо, — карти DeepState

Російська армія, як показують карти Deep State, перейшла кордон у Сумській області та увійшла в село Новеньке. Однак офіційного підтвердження цієї інформації немає.

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Російська армія, можливо, перетнула кордон з Україною в Сумській області в районі села Новеньке. Про це свідчать дані аналітиків ресурсу Deep State.

Згідно з картою, російській армії вдалося просунутися біля н.п. Свердліково в Курській області. Водночас територія в районі села Новеньке відображається як "сіра" зона.

Російський Telegram-канал Mash раніше писав, що ЗС РФ намагаються взяти під контроль єдину асфальтовану дорогу між українською Юнаківкою і російською Суджею, щоб ускладнити постачання і логістику бійцям ЗСУ, що перебувають у Курській області.

Водночас Генеральний штаб ЗСУ захоплення села Новеньке не підтверджує.

"Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 16 авіаударів, скинувши водночас 28 КАБ, здійснив 405 обстрілів, зокрема 15 — із РСЗВ", — ідеться в ранковому зведенні, в якому також зазначено, що минулої доби українські бійці відбили 11 штурмових дій солдатів ЗС РФ.

Сумська обласна військова адміністрація повідомила, що вночі та вранці росіяни провели 12 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Вибухи було зафіксовано в Сумській, Юнаківській, Миропільській, Великописарівській та Глухівській громадах.

Варто зазначити, що село Новеньке розташоване на самому кордоні з РФ, і 2001 року в ньому мешкало лише 15 осіб. Під час повномасштабної війни населений пункт був зруйнований російською армією.

Нагадаємо, у зведенні від 10 грудня 2024 року аналітики проєкту DeepState повідомляли, що ЗС РФ зайшли на територію Сумської області. Прикордонники зазначили, що не фіксували спроб заходу і бойових дій, а в Сумській обласній військовій адміністрації заявили, що інформація про прорив росіянами кордону на Сумщині є фейком.

23 лютого військовий експерт Євген Дикий пояснив, як ЗСУ тримають лінію фронту в Курській області. За його словами, це вдається завдяки "маневровій" війні і тому, що немає визначеної і чіткої лінії фронту.