ВС РФ имеют продвижение в Курской области: что известно, — DeepState (карта)

Ситуация на этом направлении остается напряженной: ВС РФ пытаются обрезать логистику ВСУ и массированно атакуют позиции защитников. В течение суток ВСУ отбили 25 российских атак.

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Российская армия имела продвижение в Курской области: враг имел успехи в районе двух населенных пунктов в Суджанском районе. В то же время россияне продолжают массированно обстреливать позиции украинских военных: в течение суток на этом направлении ВС РФ совершили 377 артиллерийских обстрелов. Также враг наносит авиационные удары и сбрасывает на населенные пункты и позиции ВСУ управляемые авиационные бомбы. О продвижении российской армии на этом направлении сообщили аналитики проекта DeepState ночью 8 марта.

В проекте отметили, что россияне продвинулись в районе населенных пунктов Старая Сорочина и Новая Сорочина в Суджанском районе Курской области. Села расположены рядом неподалеку друг от друга, к северу от Суджи.

Продвижение врага можно увидеть на обновленной онлайн-карте боевых действий DeepState.

Скриншот | карта DeepState

Об активности врага в Курской области свидетельствуют и данные из сводки Генштаба ВСУ, опубликованные вечером 7 марта.

"Противник с начала суток нанес 19 авиационных ударов, в целом сбросил по позициям наших войск и населенным пунктам 24 управляемых авиационных бомбы и совершил 377 артиллерийских обстрелов", — говорится в сообщении ведомства.

В то же время украинские военные продолжают удерживать оборону и дают отпор врагу. 7 марта группа воинов ССО в Курской области совершила налет на российские и северокорейские позиции на этом направлении, сумев успешно ликвидировать нескольких вражеских военных.

Напомним, ранее стало известно о том, что ВС РФ практически смогли перерезать логистику украинских военных в Курской области. Российские солдаты пытаются перерезать логистику ВСУ, продолжая наступать в районе Куриловки, что к югу от Суджи. Детали Фокус выяснял 7 марта.

Бои продолжаются также на границе Сумской области. Штурмовые группы ВС РФ пытаются прорваться и двигаться в сторону трассы от Юнаковки до Суджи. В этом районе украинским военным удается наносить существенные потери врагу. О подробностях ситуации на пограничье Сумской области Фокус писал 7 марта в отдельном материале.