ВС РФ фактически перерезали логистику украинского плацдарма в Курской области, — аналитики

Российские войска рвутся в сторону дороги на Суджу, чтобы отрезать украинский плацдарм. Пытаются зайти в Журавку на Сумщине.

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ВС РФ в курской области фактически перерезали логистику Силам обороны Украины, которые находятся в Курской области. Об этом свидетельствует карта, которую обнародовали DeepState.

ВС РФ продолжают наступление на запад и юг от города Суджа в районе села Куриловка. Они уже находятся недалеко от украинско-российской границы в юго-западной части украинского плацдарма.

О том, что россияне перерезают украинскую логистику в Курской области также сообщил военный Сил обороны Украины, который ведет телеграм-канал "Бахмутский Демон".

"На Курщине п**ры режут логистику", — написал он.

Журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что ВС РФ зашли на территорию Сумской области.

"На Курском направлении очень тяжелая ситуация. ВС РФ зашли в Сумскую область. Российские войска рвутся в сторону дороги на Суджу, чтобы отрезать украинский плацдарм. Пытаются зайти в Журавку на Сумщине. Расширяют зону боевых действий в районе Новенького и Басовки. В районе Малой Локни поступают сообщения о взятии под контроль противником Новой и Старой Сорочицы", — сообщил журналист.

Сейчас практически все дороги на Суджу и дальше на север или перерезаны, или находятся под их огневым контролем россиян. Это создает большие проблемы со снабжением украинских войск в Курской области.

Напомним, что 7 марта сообщалось, что армия РФ имела успехи на нескольких направлениях, в частности в Купянском районе Харьковской области, а также в Суджанском районе Курской области РФ. В то же время украинские военные имели успехи в Сумской области, где враг пытается прорвать приграничье и ликвидировать логистику ВСУ.