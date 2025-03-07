В Курской области ВС РФ имеют успехи: прежде всего благодаря солдатам КНДР, — DeepState (карта)

Ситуация в Курской области РФ продолжает оставаться одной из самых "горячих": за сутки на этом направлении враг совершил более 400 артиллерийских обстрелов.

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За сутки российская армия имела успехи на нескольких направлениях, в частности в Купянском районе Харьковской области, а также в Суджанском районе Курской области РФ. В то же время украинские военные имели успехи в Сумской области, где враг пытается прорвать приграничье и ликвидировать логистику ВСУ, пролегающую отсюда к позициям украинских военных на территории Курской области. Об изменениях на линии фронта рассказали аналитики проекта DeepState в своей сводке ночью 7 марта.

Сообщается, что противник продвинулся возле села Куриловка Суджанского района Курской области, расположенного южнее районного центра. Соответствующие изменения можно увидеть на онлайн-карте боевых действий.

Скриншот | карта DeepState

В Курской области россияне активно эксплуатируют военных из Северной Кореи. Аналитики отмечают, что ВС РФ имеют успехи в продвижении на этом направлении именно благодаря северокорейским солдатам.

"На Курщине противник имеет успехи за счет применения значительного числа военнослужащих вооруженных сил Северокорейской республики", — говорится в сообщении.

В Харьковской области российская армия продвинулась вблизи населенного пункта Фиголевка Двуречанской громады Купянского района, расположенного к северу от Двуречной.

Скриншот | карта DeepState

Также аналитики проекта уточнили освобожденные территории Сумской области.

Скриншот | карта DeepState

В вечерней сводке за 6 марта Генштаб ВСУ говорится о том, что противник продолжает атаковать позиции украинских военных в Курской области. По данным ведомства, за сутки ВСУ удалось отбить 29 вражеских атак.

"Противник с начала суток нанес 22 авиационных удара, в целом сбросил по позициям наших войск и населенным пунктам 31 управляемую авиационную бомбу и совершил 427 артиллерийских обстрелов", — говорится в сводке.

Отметим, ранее в Центре противодействия дезинформации подтвердили новости о попытках российской армии прорвать позиции Сил обороны на приграничье Сумщины. Там ВС РФ применяют штурмовые бригады для атак, продолжаются бои между украинскими и российскими военными. Об этом Фокус сообщал 6 марта.

Также Силы обороны имели успехи на Харьковщине, где смогли освободить часть территорий. Об этом стало известно по данным проекта DeepState 6 марта.