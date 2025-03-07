Бои на границе с Сумской областью: штурмовые группы РФ пытаются прорваться в направлении Суджи

Россияне дронами контролируют логистические пути в Курской области и начали снова использовать солдат КНДР.

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На границе с Сумской областью продолжаются сложные бои. Оккупанты пытаются прервать логистические пути для снабжения ВСУ в Курской области. Об этом сообщил директор Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

"В приграничье Сумщины продолжаются сложные бои, российские штурмовые группы пытаются прорываться и двигаться в сторону трассы от Юнаковки до Суджи на Курщине. Силы обороны ведут бои, наносят значительные потери россиянам", — говорится в сообщении.

Аналитики разведывательного сообщества In Factum заявляют, что россияне дронами контролируют логистические пути в Курской области. Они показали эвакуацию раненых украинских танкистов, которые по дороге к стабилизационному пункту попали под атаку дронов.

"Эвакуация двух раненых танкистов с Курского направления (район села Лебедевка). Так же видим, что FPV полностью контролируют все дороги. В момент эвакуации по машине прилетел FPV, но, к счастью, без прямого попадания", — говорится в сообщении.

Офицер ВСУ с позывным "Алекс" в своем телеграм-канале 7 марта сообщил, что ВС РФ усилили давление на Силы обороны на Курщине.

"На Курщине под движуху на границе Сумской области, п**ары усилили давление на Курский выступ, который контролируется СОУ, в частности снова начали вводить в бой личный состав ВС КНДР", — написал он.

Ранее военный эксперт Александр Коваленко сообщил, что ВСУ в Курской области сковывают 60-тысячную группировку врага, и если оттуда вывести украинские войска, то это "стадо", вероятно, вольется в Сумскую область, или будет передислоцировано на другое направление, например, Покровское или Купянское.

Напомним, что ранее аналитики DeepState заявили, что ВС РФ в Курскойобласти фактически перерезали логистику Силам обороны Украины. Они продолжают наступление на запад и юг от города Суджа в районе села Куриловка и уже находятся недалеко от украинско-российской границы.

Также 7 марта Фокус писал, что ситуация на Курском направлении обостряется. Украинские войска вынуждены противостоять растущему давлению противника, который пытается перерезать ключевые логистические маршруты.