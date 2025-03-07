Украинский плацдарм под шквалом атак: что происходит в Курской области и какие риски для ВСУ

Ситуация на Курском направлении обостряется. Украинские войска вынуждены противостоять растущему давлению противника, который пытается перерезать ключевые логистические маршруты. Фокус выяснил, смогут ли ВСУ удержать занятые позиции.

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Ситуация в Курской области остается не простой для Сил обороны Украины. Российские группировки практически отрезали большую часть украинского плацдарма от границы.

"Враг пытается продвинуться в сторону КПП "Суджа", чтобы физически перекрыть нашу логистику, поскольку огневой контроль он уже давно установил. Противник постоянно поражает все, что движется, особенно на дороге Юнаковка-Суджа. Эта история держит с января, и начала ухудшаться и вот сейчас набрала свой пик", — рассказывает Фокусу сооснователь DeepState Роман Погорелый.

карта DeepState

В первую очередь, враг проявил активность в районе сел Журавка-Новенькое вдоль границы. Но ситуация разная на каждом участке. В Журавке Силы обороны Украины сдерживают врага в лесополосах, не давая ему продвинуться. В то же время в Новеньком ситуация сложнее — противник накапливает силы в селе, пытаясь осуществить продвинуться, в частности в сторону Басовки.

"Давление растет, враг постоянно заводит новые подразделения, и нашим военным приходится останавливать эту "орду", чтобы стабилизировать ситуацию. Силы обороны пытаются это делать, пытаются стабилизировать, хотя это сложно. Очень сложно", — говорит Погорелый.

По его словам, недавние обновления карт свидетельствуют о жестких продвижениях с восточной части курской группировки, в частности в районе населенного пункта Курилов вдоль границы. Непростая ситуация, потому что, по сути, это заход с другой стороны к той же дороге, к той же логистике, и целом обрезание на самом западе в Курщину украинских бойцов.

"К боевым действиям активно привлечены корейские военные, которых перебросили на это направление. Их тактика не меняется: они действуют массово, истощают наши силы, заставляя их отступать, закрепляются, после чего за ними заходят российские подразделения — дозачищают, закрепляются и остаются на этом участке. Это добавляет сложностей нашей обороне", — продолжает соучредитель DeepState.

По мнению эксперта, последствия операции могут быть критическими, в первую очередь для всей группировки на Курщине когда обрезана логистика. Если противнику удастся продвинуться физически, последствия могут быть непредсказуемыми.

Курская операция ВСУ: что будет дальше

Военный эксперт Олег Жданов, также отмечает, что логистическая ситуация на Курском направлении уже вторую неделю остается сложной, поскольку противник взял под огневой контроль основную трассу Сумы-Суджа. В то же время общая ситуация осложняется тем, что Россия, вероятно, определила восстановление контроля над Курской областью своим стратегическим приоритетом. Враг будет оказывать максимальное давление, используя все доступные ресурсы.

"На данный момент противнику удалось рассечь нашу группировку, хотя не полностью, отсечь восточную часть территории, которую контролировали украинские силы. Они отсекли, но обе части нашей группировки, примыкающие к границе Украины, поэтому логистика хоть затруднена за счет огневого поражения российских войск, но, тем не менее, она есть и мы эти группировки обеспечиваем настолько, насколько можем на сегодняшний день", — говорит Фокусу Жданов.

Дальнейшее развитие событий будет зависеть от наличия резервов и возможности украинских сил продолжать боевые действия в этом регионе. Эксперт подчеркивает, что оценить потенциал Украины по удержанию позиций на данный момент сложно, поскольку полная информация есть только у Генерального штаба.

Что касается прогнозов, следует учитывать, что для России стратегически важно вытеснить украинские силы из Курской области, даже при условии значительных потерь.

"Для Кремля это принципиальная задача, поскольку присутствие украинских войск в регионе лишало Москву возможности диктовать условия на переговорах по принципу "мир в обмен на территории". С украинской стороны задача заключается в максимально длительном удержании занятых позиций. Однако, если ситуация будет развиваться неблагоприятно, скорее всего, будет принято решение о постепенном выходе с этой территории", — считает Жданов.

Украинская логистика от ударом: ситуация на фронте

По словам военного эксперта Александр Коваленко, хотя положение украинских войск в Курской области непростое, учитывая огневой контроль ВС РФ над логистикой, однако подобная ситуация наблюдается еще на нескольких участках фронта в Донецкой области, но это не значит, что оттуда нужно выводить украинский гарнизон.

"Из негативного — да, положение украинских войск в Курской области непростое, учитывая огневой контроль ВС РФ над логистикой. С другой стороны, как бы это сейчас не звучало для кого-то аморально, такая же ситуация с логистикой имеет место быть в районе Покровска, Часового Яра, Константинополя и ряда других населенных пунктов и городов, где идут интенсивные бои. Так что же, выводить гарнизоны из этих городов? Такая же ситуация была с логистикой, когда держался Бахмут, Авдеевка, Курахово, Угледар и так далее", — отметил Коваленко.

Он отметил, если бы украинские войска так выходили каждый раз, то линия боевого столкновения уже бы была по реке Днепр.

Эксперт отметил, что на своем пике Курская операция позволила расширить зону контроля до 1 300 км² с учетом серой зоны и 7 месяцев спустя зона контроля и серая зона суммарно составляют 529 км². Эти километры сковывают 60-тысячную группировку врага "Курск" и если оттуда вывести украинские войска, то эта "орда", вероятно, вольется в Сумскую область, или будет передислоцирована на другое направление, например, Покровское или Купянск.

Ранее Фокус рассказывал, почему по мнению эксперта по связи Сергея Бескрестнова с позывным "Флеш", стоит выводить ВСУ время из Курской области.

Напомним, что 28 февраля сообщалось, что северокорейцы в Курской области начали применять тактику больших человеческих волн по 30-50 человек, без бронетехники. Они могут двигаться по 10-15 км пешком, вступать в штурмовые действия, несмотря на то, что против них применяется артиллерия и FPV-дроны.