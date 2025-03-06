"Там не желторотики, набранные с улицы": эксперт о том, нужно ли продолжать операцию ВСУ на Курщине

ВСУ в Курской области сковывают 60-тысячную группировку врага, и если оттуда вывести украинские войска, то эта "орава" вероятно вольется в Сумскую область, или будет передислоцирована на другое направление, например, Покровское или Купянск, считает Александр Коваленко.

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Положение украинских войск в Курской области непростое, учитывая огневой контроль ВС РФ над логистикой. Но подобная ситуация наблюдается еще на нескольких участках фронта в Донецкой области, но это не значит, что оттуда нужно выводить украинский гарнизон. Такое мнение в своем телеграм-канале высказал военный эксперт Александр Коваленко.

По его словам, россияне изо всех сил пытаются перерезать логистическую артерию к Судже в Курской области, из-за чего в украинском информпространстве стали распространять мнение, что ВСУ надо выходить из Курской области, поскольку свою задачу эта операция выполнила и ее пора сворачивать.

"Из негативного — да, положение украинских войск в Курской области непростое, учитывая огневой контроль ВС РФ над логистикой. С другой стороны, как бы это сейчас не звучало для кого-то аморально, такая же ситуация с логистикой имеет место быть в районе Покровска, Часового Яра, Константинополя и ряда других населенных пунктов и городов, где идут интенсивные бои. Так что же, выводить гарнизоны из этих городов? Такая же ситуация была с логистикой, когда держался Бахмут, Авдеевка, Курахово, Угледар и так далее", — написал Александр Коваленко.

Он отметил, если бы украинские войска так выходили каждый раз, то линия боевого столкновения уже бы была по реке Днепр.

Александр Коваленко отметил, что на своем пике Курская операция позволила расширить зону контроля до 1 300 км² с учетом серой зоны и 7 месяцев спустя, зона контроля и серая зона суммарно составляют 529 км². Он отметил, что эти километры сковывают 60-тысячную группировку врага "Курск" и если оттуда вывести украинские войска, то эта "орда" вероятно вольется в Сумскую область, или будет передислоцирована на другое направление, например, Покровское или Купянск.

"Мы имеем Генеральный штаб. У нас есть главнокомандующий. У нас в строю много профессиональных, боевых генералов и командиров, которые имеют ситуацию и оперативно реагируют на все угрозы. На Курском направлении находятся не желторотики, вчера набранные с улицы, а мотивированные обстрелянные бойцы", — написал Коваленко.

Он отметил, что те, кто распространяют тезисы о выводе ВСУ с Курщины не обладают полнотой всей информации и замыслами украинского военного руководства.

Напомним, что 28 февраля сообщалось, что северокорейцы в Курской области начали применять тактику больших человеческих волн по 30-50 человек, без бронетехники. Они могут двигаться по 10-15 км пешком, вступать в штурмовые действия, несмотря на то, что против них применяется артиллерия и FPV-дроны.