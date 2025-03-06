"Там не жовторотики, набрані з вулиці": експерт про те, чи потрібно продовжувати операцію ЗСУ на Курщині
ЗСУ в Курській області сковують 60 тисячне угруповання ворога, і якщо звідти вивести українські війська, то ця "орава" ймовірно увіллється до Сумської області, чи буде передислокована на інший напрямок, наприклад, Покровське чи Куп'янськ, вважає Олександр Коваленко.
Становище українських військ у Курській області непросте, з огляду на вогневий контроль ЗС РФ над логістикою. Але подібна ситуація спостерігається ще на кількох ділянках фронту в Донецькій області, але це не значить, що звідти потрібно виводити український гарнізон. Таку думку в своєму телеграм-каналі висловив військовий експерт Олександр Коваленко.
За його словами, росіяни з усіх сил намагаються перерізати логістичну артерію до Суджі в Курській області, через що в українському інформпросторі стали поширювати думку, що ЗСУ треба виходити з Курської області, оскільки своє завдання ця операція виконала і її час згортати.
"З негативного – так, становище українських військ у Курській області непросте, з огляду на вогневий контроль ЗС РФ над логістикою. З іншого боку, як би це зараз не звучало для когось аморально, така ж ситуація з логістикою має місце бути в районі Покровська, Часового Яру, Константинополя та низки інших населених пунктів та міст, де точаться інтенсивні бої. То що ж, виводити гарнізони із цих міст? Така ж ситуація була з логістикою, коли тримався Бахмут, Авдіївка, Курахове, Вугледар і таке інше", — написав Олександр Коваленко.
Він зауважив, якщо б українські війська так виходили кожного разу, то лінія бойового зіткнення вже б була по річці Дніпро.
Олександр Коваленко наголосив, що на своєму піку Курська операція дозволила розширити зону контролю до 1 300 км² з урахуванням сірої зони та 7 місяців по тому, зона контролю та сіра зона сумарно становлять 529 км². Він зауважив, що ці кілометри сковують 60-тисячне угруповання ворога "Курськ" і якщо звідти вивести українські війська, то ця "орда" ймовірно увіллється до Сумської області, чи буде передислокована на інший напрямок, наприклад, Покровське чи Куп'янськ.
"Ми маємо Генеральний штаб. У нас є головнокомандувач. У нас у строю багато професійних, бойових генералів та командирів, які мають ситуацію та оперативно реагують на всі загрози. На Курському напрямку знаходяться не жовторотики, вчора набрані з вулиці, а мотивовані обстріляні бійці", — написав Коваленко.
Він зауважив, що ті, хто поширюють тези про виведення ЗСУ з Курщини не володіють повнотою усієї інформації і задумами українського військового керівництва.
Нагадаємо, що 28 лютого повідомлялося, що північнокорейці в Курській області почали застосовувати тактику великих людських хвиль по 30-50 осіб, без бронетехніки. Вони можуть рухатися по 10-15 км пішки, вступати в штурмові дії, попри те, що проти них застосовується артилерія і FPV-дрони.