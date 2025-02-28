Вступають в бій попри роботу артилерії: в ЗСУ розповіли про тактику солдатів КНДР в Курській області

Північнокорейці можуть пройти по 10-15 км пішки, щоб вступити в штурмові дії. Вони зараз значно краще оснащені і підготовлені, ніж ЗС РФ.

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Солдати КНДР, які воюють в Курській області, почали застосовувати тактику "великих хвиль". Вони йдуть на штурми пів сотнею людей. Про це в коментарі "Еспресо" розповів старший офіцер відділу комунікацій 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, старший сержант Петро Гайдащук.

За його словами, північнокорейські солдати стали проходити більш ретельну підготовку для ведення бойових дій.

"Коли змінилася тактика на полі бою, ми помітили, що з'явилися зовсім інші підрозділи, тому що, на відміну від росіян, які використовують тактику малих штурмових груп, північнокорейці почали застосовувати тактику великих людських хвиль по 30-50 осіб, без бронетехніки. Вони могли рухатися по 10-15 км пішки, вступати в штурмові дії, попри те, що проти них застосовувалася артилерія і FPV-дрони", — розповів він.

Він зауважив, що кільком солдатам із таких груп вдалося дійти до українських окопів, де їх вже безпосередньо у ближньому бою знищували українські десантники. Між тим полонені росіяни розповідають, що командування стало ретельніше підходити до навчань та оснащення солдатів КНДР, натомість як їм приділяють мало уваги.

"Полонені зазначали, що на відміну від росіян, новоприбулих контрактників, північнокорейцям приділялося значно більше часу на підготовку. Їх оснащували значно краще, ніж росіян, і завданням північнокорейців було проведення штурмових дій. У разі успіху цих штурмів, росіяни повинні були йти на позиції та закріплюватися, але це відбувалося вкрай рідко", — наголосив Гайдащук.

Він додав, що українські захисники на Курщині відчули, що війська КНДР отримали поповнення, і його тактика змінилася.

Нагадаємо, що в Курській області в РФ солдатам КНДР забороняють здаватися у полон, а щоб ті завзятіше воювали, переконують, що вони протистоять армії Південної Кореї.

В ГУР Міноборони раніше заявили, що ефективність солдатів КНДР в Курській області суттєво зросла. Вони адаптувалися до сучасних методів ведення війни.