"Ефективність значно зросла": в ГУР заявили, що солдати КНДР адаптувалися до сучасних тактик війни

Війська Північної Кореї спостерігають за впровадженням нових технологій на фронті та адаптуються до них у режимі реального часу, говорять в українській розвідці.

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Зараз на території Росії перебуває 1000 військових КНДР і вони проходять навчання на новій військовій техніці. Про це в коментарі південнокорейському виданню The Chosun заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

"Північнокорейські солдати швидко вчаться та адаптуються до сучасних тактик і стратегій всього за кілька місяців. Їхня бойова ефективність значно зросла — не лише у застосуванні традиційного озброєння, як танки, але й у роботі з сучасними системами, зокрема дронами", ― зазначив Вадим Скібіцький.

Він додав, що динаміка бойових дій в Україні змінюється кожні півроку.

"У міру впровадження нових технологій, таких як безпілотники та радіоелектронна боротьба, російські сили розробляють контрзаходи, а ми, у свою чергу, створюємо нову тактику для їх подолання. Війська Північної Кореї спостерігають за цими змінами та адаптуються до них у режимі реального часу", — сказав він.

Нагадаємо, що через 3 місяці після того, як Північна Корея почала постачати РФ гаубиці M-1978 Koksan, снаряди 170-мм калібру яких важать 45 кг або більше і стріляють на 40 км, ЗСУ вперше уразили таку бронетехніку.

Раніше українські солдати, які воювали із солдатами КНДР, зазначили, що вони краще підготовлені, ніж російські військові. Але РФ використовує їх як "гарматне м'ясо".