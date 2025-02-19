Нічний дрон ЗСУ уразив "диво-зброю" КНДР, що підтримує танки РФ: аналіз Forbes

За словами журналістів, те, що північнокорейська гаубиця опинилася біля Куп'янська, підтверджує, що важке озброєння Пхеньяну не тільки надає підтримку 11-му армійському корпусу КНДР у Курській області.

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Через три місяці після того, як Північна Корея почала постачати РФ гаубиці M-1978 Koksan, снаряди 170-мм калібру яких важать 45 кг або більше і стріляють на 40 км, ЗСУ вперше уразили таку бронетехніку. Про це йдеться в публікації окремого полку безпілотних систем Nemesis.

"Приймаємо в колекцію досягнень Nemesis чергову вундервафлю ворожого ВПК", — повідомляється в пості.

Як Силам оборони вдалося виявити й завдати удару по цій гаубиці, здивування не викликає, зазначає Forbes. Дрон бійців 412-го ОПБпС, також відомого як батальйон Nemesis, виявив теплову сигнатуру транспортного засобу на холодному тлі української ночі, і потім, коли екіпаж розбігся, скинув на нього міну.

Але дивує те, де це сталося. Українські захисники патрулювали сектор фронту біля Куп'янська, ключового міста-фортеці, від якого йдуть основні маршрути до Харківської та Луганської областей.

Те, що північнокорейська гаубиця опинилася біля Куп'янська, підтверджує, що важке озброєння, яке Пхеньян пообіцяв Москві, не тільки підтримує 11-й армійський корпус КНДР. Його 12 тисяч військовослужбовців були дислоковані в західній частині Курської області, де вони намагаються і здебільшого їм не вдається допомогти російським військам витіснити ЗСУ з 400-кілометрового виступу Курської області.

Ця північнокорейська зброя використовується російською армією на сході України. А саме 1-ю гвардійською танковою армією ЗС РФ, яка прагне захопити плацдарм через річку Оскіл, щоб оточити український гарнізон у Куп'янську.

Підкріплення КНДР не допомогло росіянам у Курській області. Українська контратака навіть розширила захоплений виступ. Але в районі Куп'янська північнокорейська зброя все ж може бути ефективною.

"Російські війська посилили наступ на Куп'янському напрямку. Вони перейшли річку Оскіл і просунулися в полях ділянки "Тополі", за 32 км від міста, йдеться в публікації українського Центру оборонних стратегій.

Нагадаємо, що, за даними ISW, Кремль не демонструє жодних ознак готовності йти на компроміс і зупинити бойові дії.

Також повідомлялося, що, за інформацією мера Одеси Геннадія Труханова, через обстріли РФ понад 250 тисяч містян залишилися без світла і тепла.