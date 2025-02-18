Бійці ЗСУ вперше знищили на фронті екзотичну САУ "Коксан" з Північної Кореї (відео)

Північнокорейська артилерійська система на рухомій базі "Коксан" була помічена на Луганщині. Вперше її уразили бійці 412 опБпС Nemesis.

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Українські бійці уразили 170-міліметрову самохідну артилерійську установку М1978 "Коксан", яка була помічена у Луганській області. Про це повідомили у 412 полку Nemesis.

Зазначаться, що північнокорейську САУ "Коксан" було уражено вперше за час російсько-української війни.

У відео показано, як українській дрон помітив та ідентифікував ціль, після чого ворожа самохідна гармата була атакована скидом.

"Приймаємо в колекцію здобутків NEMESIS чергову вундервафлю ворожого ВПК", — йдеться у підписі під відео.

На ураження саме САУ з КНДР вказує система фіксації ствола та сам ствол системи зі перемінною товщиною та характерним дульним гальмом, зазначають у Defense Express.

На "Коксан" вказує ствол САУ та система його фіксації Фото: Defense Express

Окрім того, саме M-1989 Koksan притаманні люки командира та механіка водія у лобовій частині корпусу САУ. У тепловізорі вони виглядають темними квадратами.

Ураження САУ прийшлось на район, де знаходиться моторно-трансмісійний відсік, тому, можливо, "Коксан" отримав ураження силової установки. Окрім того, пошкодження міг отримати й 170-мм ствол системи.

Люки командира та механіка-водія через тепловізор виглядають холодними квадратами Фото: Defense Express

Цей епізод, як зазначають автори Defense Express, розкриває низку недоліків артилерійської системи. Оскільки "Коксан" неможливо закрити традиційними для ЗС РФ "мангалами", вона має зручні для ураження дронами зони. До того ж "Коксани" з шасі на базі китайської копії танка Т-54 — Type 59, мають відносно малу рухомість.

М-1978 "Коксан"

САУ "Коксан" на параді в Північній Кореї, 2013 рік Фото: Вікіпедія

"Коксан" є найбільш далекобійною ствольною артилерійською системою Корейської Народної Армії.

Дальність стрільби звичайним осколково-фугасним снарядом становить 40 км, а активно-реактивним снарядом — до 60 км при швидкості у 1-2 постріли протягом 5 хвилин.

Обслуговують машину механік-водій, командир, навідник та п’ять заряджальників-піднощиків, тобто усього 8 осіб.

Нагадаємо, вперше САУ "Коксан" на російському озброєнні була помічена в жовтні 2024 року.

У грудні Фокус писав, що у Росії зафільмували потяг з десятками "Коксанів". На відео помітно, як Північна Корея перекидає у РФ ешелон САУ власного виробництва.