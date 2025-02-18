Бойцы ВСУ впервые уничтожили на фронте экзотическую САУ "Коксан" из Северной Кореи (видео)
Северокорейская артиллерийская система на подвижной базе "Коксан" была замечена на Луганщине. Впервые ее поразили бойцы 412 опБпС Nemesis.
Украинские бойцы поразили 170-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку М1978 "Коксан", которая была замечена в Луганской области. Об этом сообщили в 412 полку Nemesis.
Отмечается, что северокорейская САУ "Коксан" была поражена впервые за время российско-украинской войны.
В видео показано, как украинский дрон заметил и идентифицировал цель, после чего вражеская самоходная пушка была атакована сбросом.
"Принимаем в коллекцию достижений NEMESIS очередную вундервафлю вражеского ВПК", — говорится в подписи под видео.
На поражение именно САУ из КНДР указывает система фиксации ствола и сам ствол системы с переменной толщиной и характерным дульным тормозом, отмечают в Defense Express.
Кроме того, именно M-1989 Koksan присущи люки командира и механика водителя в лобовой части корпуса САУ. В тепловизоре они выглядят темными квадратами.
Поражение САУ пришлось на район, где находится моторно-трансмиссионный отсек, поэтому, возможно, "Коксан" получил поражение силовой установки. Кроме того, повреждения мог получить и 170-мм ствол системы.
Этот эпизод, как отмечают авторы Defense Express, раскрывает ряд недостатков артиллерийской системы. Поскольку "Коксан" невозможно закрыть традиционными для ВС РФ "мангалами", она имеет удобные для поражения дронами зоны. К тому же "Коксаны" с шасси на базе китайской копии танка Т-54 — Type 59, имеют относительно малую подвижность.
М-1978 "Коксан"
"Коксан" является самой дальнобойной ствольной артиллерийской системой Корейской Народной Армии.
Дальность стрельбы обычным осколочно-фугасным снарядом составляет 40 км, а активно-реактивным снарядом — до 60 км при скорости в 1-2 выстрела в течение 5 минут.
Обслуживают машину механик-водитель, командир, наводчик и пять заряжальщиков-поднощиков, то есть всего 8 человек.
Напомним, впервые САУ "Коксан" на российском вооружении была замечена в октябре 2024 года.
В декабре Фокус писал, что в России сняли поезд с десятками "Коксанов". На видео заметно, как Северная Корея перебрасывает в РФ эшелон САУ собственного производства.