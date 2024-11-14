Супергигант из КНДР: в РФ обнаружены северокорейские дальнобойные САУ M1989 KOKSAN

Северокорейская "Коксан" долгие годы была частью оборонительной стратегии КНДР. Она обладает мощным 170-мм орудием с дальностью стрельбы до 40 км, однако на данный момент система морально устарела.

В российских социальных сетях появились фотографии северокорейских дальнобойных артиллерийских систем, прибывших в Россию, что вызвало активные обсуждения по поводу недавнего военного сотрудничества между Пхеньяном и Москвой. На снимках запечатлена самоходная артиллерийская установка M1989 KOKSAN с 170-мм орудием, перемещающаяся железной дорогой по территории РФ, сообщил 14 ноября Defence Blog.

M1989 KOKSAN, названная в честь города, где впервые была замечена, представляет собой тяжелую артиллерийскую систему, известную своей исключительной дальнобойностью. Разработанная Северной Кореей в 1980-х годах, установка M1989 является модернизацией более ранней версии M1979. Основные отличия включают наличие встроенного хранилища на 12 снарядов и кабины для экипажа, что улучшает защищенность и мобильность на поле боя.

Система установлена на шасси, созданном на базе танков Т-54, Т-62 или китайского Type 59, что делает ее устойчивой и маневренной. Артиллерия имеет возможность вести огонь обычными снарядами на дальность до 40 км и реактивными боеприпасами — до 60 км. Хотя темп стрельбы северокорейской САУ крайне низкий — от одного до двух выстрелов каждые пять минут. Эти характеристики делают M1989 "Коксан" одним из наиболее мощных дальнобойных орудий, способных поражать цели на значительных расстояниях и вести контрбатарейную борьбу.

Транспортировка северокорейской САУ в России Фото: Соцсети

История применения САУ

Северокорейское орудие было частью оборонительной стратегии КНДР. Разделение Корейского полуострова после гражданской войны привело к образованию демилитаризованной зоны, вдоль которой Северная Корея разместила значительные артиллерийские силы, включая самоходные установки M1978 и M1989 KOKSAN. Эти артиллерийские системы были расставлены батареями (по 36 САУ) и замаскированы в бетонных ДОТах.

Вариант M1978 был использован в ходе ирано-иракской войны, где проявил себя как эффективное контрбатарейное средство. Однако, как отметил офицер запаса Армии обороны Израиля Игаль Левин, в РФ замечена именно версия установки M1989.

"Вопрос снова: это передача в руки РФ или это для поддержки северокорейского контингента, который все-таки будет развернут как отдельная сила?" — пишет он.

Между тем на рубеже 1990-х годов артиллерийская система M1978 стала морально устаревать. Проблемы с техническим обслуживанием и конструктивные недостатки, такие как отсутствие возимого боекомплекта и низкая надежность откатных частей из-за сильной отдачи, начали оказывать негативное влияние на эксплуатацию "Коксанов".

Кроме того, тяжелое и неудобное шасси, созданное на базе устаревших моделей танков, также стало значительным препятствием для эффективного использования. Эти проблемы в итоге привели к решению о постепенном снятии M1978 с вооружения армии КНДР.

В этой связи авторы публикации предполагают, что переброска этой артиллерийской системы в Россию, вероятно, свидетельствует о стремлении Москвы усилить огневую поддержку в рамках продолжающегося конфликта в Украине. Отмечается, что российская армия, нуждаясь в дополнительных ресурсах, может использовать M1989 для усиления дальнобойной артиллерии, что повысит ее возможности в условиях позиционной войны и ведения огневого поражения на значительных дистанциях.

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Ранее сообщалось, что российские войска начали использовать северокорейские пулеметы Type 73, которые были произведены еще в 1970-х годах. Соответсвующее фото были опубликованы в соцсетях.