На вооружении ВС РФ заметили пулеметы Type 73 производства КНДР: что это за оружие (фото)

Архаичный облик делает этот вид оружия предметом шуток о северокорейской военной промышленности. Однако пулемет Type 73 является ветераном мировых конфликтов и активно использовался на протяжении десятков лет.

В социальных сетях появились фотографии, подтверждающие, что российские оккупационные войска начали использовать северокорейские пулеметы Type 73, которые были произведены еще в 1970-х годах. Этот факт вызывает вопросы, особенно на фоне информации о том, что северокорейские подразделения, участвующие на стороне России против ВСУ, вооружены оружием российского производства. Об этом пишут обозреватели Defense Express.

Конструктивные особенности

Пулемет Type 73 производства КНДР заслужил внимание благодаря своей уникальной системе питания и специфическому внешнему виду. На фотографиях это оружие часто изображено с вертикально установленным коробчатым магазином, что придает ему архаичный облик и делает предметом шуток о северокорейской военной промышленности. Однако пулемет Type 73 обладает рядом скрытых функциональных преимуществ.

Фото: Соцсети

Дело в том, что главная особенность Type 73 — это возможность использования двух типов питания: коробчатого магазина на 30 патронов и ленточного, что делает его образцом гибридного оружия, соединяющего черты советского ПК/ПКМ и чехословацкого Vz.52. У последнего Type 73 позаимствовал конструкцию с верхним расположением магазина, но также сохранил возможность ленточной подачи, что и позволяет использовать его как "полноценный" пулемет наравне с ПКМ.

Еще одна уникальная функция Type 73 — это возможность стрельбы винтовочными гранатами. Для этого требуется зарядить холостой патрон и установить специальную насадку на ствол, что дает дополнительное тактическое преимущество.

Ветеран мировых конфликтов

Type 73 не только массово применялся на Ближнем Востоке, но и успешно использовался в крупных конфликтах: начиная с Ирано-Иракской войны в 1980-х, и затем в сирийском и иракском кризисах 2010-х годов.

Сочетание ленты и магазина делает его достаточно универсальным для ситуаций, где возможности пополнения боезапаса ограничены. Во многих боевых хрониках его можно легко принять за ПКМ, что подтверждает его сходство с советским прототипом.

Пулемет Type 73 с коробчатым магазином Фото: Открытые источники Пулемет Type 73 с ленточным питанием Фото: Открытые источники

Конечно же Type 73 по некоторым аспектам можно считать устаревшим, однако он остается эффективным для пехоты, особенно в условиях ограниченного доступа к современным образцам оружия.

"Вероятно, сам факт использования северокорейских Type 73 может указывать на начало проблем с запасами стрелкового вооружения в распоряжении российских оккупационных войск", — подытожили обозреватели.

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