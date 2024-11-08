На озброєнні ЗС РФ помітили кулемети Type 73 виробництва КНДР: що це за зброя (фото)

Архаїчний вигляд робить цей вид зброї предметом жартів про північнокорейську військову промисловість. Однак кулемет Type 73 є ветераном світових конфліктів і активно використовувався протягом десятків років.

У соціальних мережах з'явилися фотографії, які підтверджують, що російські окупаційні війська почали використовувати північнокорейські кулемети Type 73, які були вироблені ще в 1970-х роках. Цей факт викликає питання, особливо на тлі інформації про те, що північнокорейські підрозділи, які беруть участь на боці Росії проти ЗСУ, озброєні зброєю російського виробництва. Про це пишуть оглядачі Defense Express.

Конструктивні особливості

Кулемет Type 73 виробництва КНДР заслужив увагу завдяки своїй унікальній системі живлення і специфічному зовнішньому вигляду. На фотографіях ця зброя часто зображена з вертикально встановленим коробчастим магазином, що надає їй архаїчного вигляду і робить предметом жартів про північнокорейську військову промисловість. Однак кулемет Type 73 має низку прихованих функціональних переваг.

Основні характеристики зброї:

калібр — 7,62x54;

довжина — 1190 мм;

довжина ствола — 608 мм;

вага без патронів — 10,6 кг;

темп стрільби — 600-700 пострілів на хвилину;

живлення — коробчатий магазин на 30 патронів або стрічка.

Фото: Соцмережi

Річ у тім, що головна особливість Type 73 — це можливість використання двох типів живлення: коробчатого магазину на 30 патронів і стрічкового, що робить його зразком гібридної зброї, що поєднує риси радянського ПК/ПКМ і чехословацького Vz.52. У останнього Type 73 запозичив конструкцію з верхнім розташуванням магазину, але також зберіг можливість стрічкової подачі, що і дозволяє використовувати його як "повноцінний" кулемет нарівні з ПКМ.

Ще одна унікальна функція Type 73 — це можливість стрільби гвинтівковими гранатами. Для цього потрібно зарядити холостий патрон і встановити спеціальну насадку на ствол, що дає додаткову тактичну перевагу.

Ветеран світових конфліктів

Type 73 не тільки масово застосовували на Близькому Сході, а й успішно використовували у великих конфліктах: починаючи з Ірано-Іракської війни в 1980-х, і потім у сирійській та іракській кризах 2010-х років.

Поєднання стрічки та магазину робить його досить універсальним для ситуацій, де можливості поповнення боєзапасу обмежені. У багатьох бойових хроніках його можна легко прийняти за ПКМ, що підтверджує його схожість із радянським прототипом.

Кулемет Type 73 з коробчатим магазином Фото: Відкриті джерела Кулемет Type 73 зі стрічковим живленням Фото: Відкриті джерела

Звісно ж Type 73 за деякими аспектами можна вважати застарілим, проте він залишається ефективним для піхоти, особливо в умовах обмеженого доступу до сучасних зразків зброї.

"Ймовірно, сам факт використання північнокорейських Type 73 може вказувати на початок проблем із запасами стрілецького озброєння в розпорядженні російських окупаційних військ", — підсумували оглядачі.

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