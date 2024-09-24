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Воєнний фокус

Топ 10 найкращих далекобійних гвинтівок 2024 року за версією видання Outdoor Life

Фінська гвинтівка Sako TRG 22 A1, Sako TRG 22 A1
Фото: Pinterest | Фінська снайперська гвинтівка Sako TRG 22 A1

До рейтингу увійшли снайперські гвинтівки для полювання і стрільби на далекі дистанції, універсальні зразки для змагань, а також деякі моделі, які використовуються силовиками та військовими.

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Сучасний арсенал далекобійних снайперських гвинтівок для цивільного сектору може надати мисливцям, спортсменам і просто любителям стрілецького озброєння широкий вибір. Кожен стрілець, який бажає придбати собі гвинтівку для дальньої стрільби, стикається з величезною кількістю інформації про особливості та технічні характеристики того чи іншого зразка. Щоби допомогти їм ухвалити остаточне рішення, профільні ресурси пропонують огляди гвинтівок різних виробників на будь-який смак і кишеню.

Одним із таких матеріалів є топ 10 далекобійних снайперських гвинтівок на думку фахівця з вогнепальної зброї, автора книжки "Повний посібник зі стрілецьких навичок" та оглядача видання Outdoor Life Джона Б. Сноу.

Цей рейтинг охоплює найточніші та найнадійніші гвинтівки для полювання, змагань, а також у лінійці бюджетних рішень. Він заснований на багаторічних тестах і аналізі стрільців з журналу Outdoor Life і має такі категорії гвинтівок:

  • легкі гвинтівки — для полювання і стрільби на далекі дистанції;
  • гвинтівки для екстремальних далеких дистанцій — призначені для змагань і стрільби до 1 800 м;
  • гібридні моделі — універсальні гвинтівки для змагань і полювання;
  • бюджетні моделі — доступні за ціною, але з високою точністю.

Під час складання рейтингу Сноу проаналізував багаторічні дані, зібрані під час щорічних тестів найкращих нових гвинтівок року на думку Outdoor Life, а також під час оглядів окремих довгоствольних рушниць. Представлені тут 10 найкращих стволів — найточніші з тих, які потрапили до рук експерта, а показники точності були отримані за середнім значенням п'яти пострілів.

Отже, рейтинг було складено з урахуванням таких критеріїв:

  • Точність: заснована на тестах, що охоплюють середню групу з 5 пострілів.
  • Ергономіка і надійність: увага приділяється зручності управління і довговічності.
  • Ціна/якість: оцінка рушниць, які виправдовують свої витрати.

Найкращі далекобійні гвинтівки 2024 року

1. Browning X Bolt 2 Pro McMillan SPR Carbon Fiber

Найкраща легка гвинтівка для полювання на далекі дистанції.

  • Калібр: 6.5 Creedmoor (також доступна в .308 Win., 6.5 PRC, 6.8 Western, 7mm PRC, .300 Win. Mag., 300 PRC).
  • Вага: менше 6 фунтів (2,7 кг).
  • Довжина ствола: 18 дюймів (вуглецеве волокно).
  • Особливості: приклад McMillan Game Warden 2.0, регульований спусковий гачок DLX (із зусиллям 1,4 кг), потовщений ствол для поліпшеної стабільності, опціональний глушник.

Browning X Bolt 2 Pro McMillan SPR Carbon Fiber — одна з найточніших і найлегших далекобійних гвинтівок, розроблена для полювання і стрільби на довгі дистанції. Ця модель пропонує чудову керованість і балансування завдяки вуглецевому стволу та прикладу McMillan. Гвинтівка продемонструвала приголомшливі результати з точності з мінімальними відхиленнями навіть під час використання різних типів патронів. Чудова гвинтівка для полювання та змагань в умовах, де потрібна мобільність і точність.

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Гвинтівка Browning X Bolt 2 Pro McMillan SPR Carbon Fiber. Фото: Скотт Ейнсман

2. Accuracy International AXSR

Найкраща гвинтівка для екстремальних далеких дистанцій.

  • Калібри: .300 Norma Magnum, .300 PRC та інші.
  • Особливості: змінна рама затвора і стволи для різних калібрів, регульована ергономіка, стійка до жорстких умов експлуатації.

Accuracy International AXSR — одна з найміцніших і найуніверсальніших гвинтівок для стрільби на великі дистанції, що дає змогу змінювати калібри й адаптуватися до різних завдань.

Гвинтівка використовується як у військових цілях, так і на змаганнях, таких як Nightforce ELR Steel Challenge. Завдяки потужним патронам і продуманій конструкції, AXSR дає змогу влучати в мішені на відстані до 2 100 ярдів. Ця модель — вибір професіоналів для змагань Precision Rifle Series і екстремальних ситуацій.

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Гвинтівка Accuracy International AXSR. Фото: скріншот

3. Seekins Havak Pro Hunter 2

Найкраща мисливська гвинтівка вартістю до 2 000 доларів.

  • Калібр: 6.5 PRC.
  • Особливості: спіральне рифлення ствола для зменшення ваги, ложа з ергономікою, запозиченою зі сфери змагань.

Seekins Havak Pro Hunter 2 — гвинтівка для полювання, яка поєднує в собі елементи точності зі світу спортивної стрільби. Вона призначена для суворих умов і складних завдань, як-от полювання в горах або стрільба на далекі дистанції.

Легка конструкція та продуманий приклад роблять гвинтівку зручною у використанні, а висока точність забезпечується навіть під час стрільби заводськими патронами.

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Гвинтівка Seekins Havak Pro Hunter 2. Фото: Білл Баклі

4. Mauser M18

Найкраща бюджетна гвинтівка для полювання на далекі дистанції.

  • Калібр: .308 Winchester.
  • Ціна: близько 800 доларів.
  • Особливості: плавна робота ствольної коробки, трипозиційний запобіжник, німецька якість збірки.

Mauser M18 — це надійна і точна мисливська гвинтівка за доступною ціною. Модель завоювала визнання завдяки своїй точності та простоті у використанні. Зброя, зібрана за класичними німецькими стандартами якості, має продуманий дизайн і практичний набір функцій, включно з плавним спусковим механізмом і стабільною стрільбою з мінімальними відхиленнями навіть у разі використання заводських патронів. Вона є відмінним вибором для полювання на оленів та інших цілей на далеких дистанціях.

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Снайперська гвинтівка Mauser M18. Фото: Скриншот

5. Sako TRG 22 A1

Найточніша снайперська гвинтівка.

  • Калібр: 6.5 Creedmoor.
  • Особливості: ложе з шасі, регульований спусковий механізм, ствол холодного кування.

Sako TRG 22 A1 — гвинтівка, визнана однією з найточніших снайперських моделей на ринку. Фінська зброя відома своєю високою якістю, а TRG 22 A1 підтверджує це звання, демонструючи видатну точність.

Ложе з шасі забезпечує максимальну стабільність, а ствол холодного кування дає змогу стріляти на високі дистанції з мінімальними коливаннями. Гвинтівка ідеально підходить для військових і снайперів, а також для спортивної стрільби.

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Результати стрільби гвинтівки Sako TRG 22 A1. Фото: Скріншот

6. Mossberg Patriot LR Tactical

Найкраща бюджетна гвинтівка для стрільби на далекі дистанції.

  • Калібр: 6.5 Creedmoor.
  • Вага: 8,75 фунта.
  • Особливості: магазини стандарту AICS, регульований приклад, ергономічний дизайн.

Mossberg Patriot LR Tactical — бюджетна гвинтівка, що пропонує приголомшливу точність і хороші характеристики. Попри нижчу ціну, ця гвинтівка показує результати, які можуть змагатися з більш дорогими моделями. З нею легко поводитися завдяки хорошому балансуванню та ергономіці. Вона сумісна з магазинами AICS, що додає їй практичності для змагань і полювання.

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Стрільба з гвинтівки Mossberg Patriot LR Tactical. Фото: Таннер Дентон

7. Accuracy International AT-X

Найкраща гвинтівка для змагань.

  • Калібр: 6.5 Creedmoor.
  • Особливості: система ARCA для зручного встановлення аксесуарів, змінні стволи, надійна система затвора.

Accuracy International AT-X — гвинтівка для змагань, розроблена з урахуванням військової спадщини AI. Модель має продуманий ергономічний дизайн і можливості налаштування під стрільця, що робить її ідеальною для стрільців-змагальників. Швидке перезарядження і плавний хід затвора допомагають в умовах жорсткої конкуренції, а точність гвинтівки робить її лідером серед спортивних моделей.

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Снайперська гвинтівка Accuracy International AT-X
Фото: Відкриті джерела

8. Tikka T3X UPR

Найкращий мисливець для змагань у форматі National Rifle League (NRL).

  • Калібр: 6.5 Creedmoor.
  • Особливості: легка конструкція, точний регульований спусковий гачок, ложа для зручної стрільби в польових умовах.

Tikka T3X UPR — одна з найкращих гвинтівок для мисливців та учасників змагань NRL. Гвинтівка пропонує високу точність, зручне управління і надійну подачу патронів. Її легка вага робить модель ідеальною для польових умов, де потрібне тривале перебування зі зброєю. Спусковий механізм і ергономіка гвинтівки дають змогу стріляти точно і комфортно навіть за складних умов.

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Гвинтівка Tikka T3X UPR

9. Seekins Havak HIT

Найкраща гібридна далекобійна гвинтівка.

  • Калібр: 6.5 PRC.
  • Особливості: знімний ствол, легке шасі, можливість адаптації під різні завдання.

Seekins Havak HIT — універсальна гвинтівка, яка підходить як для змагань, так і для полювання. Вона вирізняється високою точністю та можливістю швидкої зміни стволів і калібрів. Її конструкція дозволяє використовувати гвинтівку як для далекобійних змагань, так і для полювання завдяки легкій вазі та портативності. Ергономіка гвинтівки розрахована на максимальний комфорт і ефективність.

"Якби ми хотіли назвати одну гвинтівку чемпіоном за всіма параметрами, то Seekins Havak HIT претендувала б на цей титул", — наголосив Сноу.

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Гвинтівка Seekins Havak HIT. Фото: Скрін відео

10. Daniel Defense Delta 5

Найкращий далекобійний ствол під калібр .308

  • Калібр: .308 Winchester.
  • Вага: близько 9 фунтів.
  • Довжина ствола: 24 дюйми.
  • Особливості: регульований приклад, спусковий гачок Timney, планка для прицілу 20 MOA, висококласна ергономіка.

Daniel Defense Delta 5 — це точна і надійна гвинтівка, розроблена для стрільби на далекі дистанції, що привернула увагу завдяки поєднанню точності та комфорту. Модель побудована на базі трикулачкового механізму, що забезпечує плавну і надійну роботу.

Ергономіка гвинтівки вражає: регульований приклад дає змогу підігнати гвинтівку під кожного стрільця, а спусковий гачок Timney можна налаштовувати в діапазоні від 1,5 до 4 фунтів, що дає високий рівень контролю.

Під час тестів вона показала видатні результати під патрон калібру .308 Winchester. Отже, цей зразок — це ідеальний вибір для стрільців, які хочуть отримати точну зброю для далекобійної стрільби за конкурентною ціною.

Модель здобула визнання за свою здатність забезпечувати стабільну точність у найрізноманітніших умовах, що робить її популярним вибором серед мисливців і любителів спортивної стрільби.

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Снайперська гвинтівка Daniel Defense Delta 5

Десятка лідерів

Отже, у підсумку топ далекобійних гвинтівок має такий вигляд:

  • Найкраща легка гвинтівка для полювання на далекі дистанції: Browning X Bolt 2 Pro McMillan SPR Carbon Fiber.
  • Найкраща гвинтівка для екстремальних далеких дистанцій: Accuracy International AXSR.
  • Найкраща далекобійна мисливська гвинтівка вартістю до 2 000 доларів: Seekins Havak Pro Hunter 2.
  • Найкраща бюджетна мисливська гвинтівка: Mauser M18.
  • Найточніша снайперська гвинтівка: Sako TRG 22 A1.
  • Найкраща бюджетна далекобійна гвинтівка: Mossberg Patriot LR Tactical.
  • Найкраща для змагань: Accuracy International AT-X.
  • Найкращий мисливець NRL: Tikka T3X UPR.
  • Найкращий гібрид: Seekins Havak HIT.
  • Найкращий далекобійний .308: Daniel Defense Delta 5.
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