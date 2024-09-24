Топ-10 лучших дальнобойных винтовок 2024 года по версии издания Outdoor Life

В рейтинг вошли снайперские винтовки для охоты и стрельбы на дальние дистанции, универсальные образцы для соревнований, а также некоторые модели, которые используются силовиками и военными.

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Современный арсенал дальнобойных снайперских винтовок для гражданского сектора может предоставить охотникам, спортсменам и просто любителям стрелкового вооружения широкий выбор. Каждый стрелок, который желает приобрести себе винтовку для дальней стрельбы, сталкивается с огромным количеством информации об особенностях и технических характеристиках того или иного образца. И чтобы помочь им принять окончательное решение профильные ресурсы предлагают обзоры винтовок разных производителей на любой вкус и карман.

Одним из таких материалов является топ-10 дальнобойных снайперских винтовок по мнению специалиста по огнестрельному оружию, автора книги "Полное руководство по стрелковым навыкам" и обозревателя издания Outdoor Life Джона Б. Сноу.

Этот рейтинг включает самые точные и надежные винтовки для охоты, соревнований, а также в линейке бюджетных решений. Он основан на многолетних тестах и анализе стрелков из журнала Outdoor Life и включает следующие категории винтовок:

легкие винтовки — для охоты и стрельбы на дальние дистанции;

винтовки для экстремальных дальних дистанций — предназначены для соревнований и стрельбы до 1 800 м;

гибридные модели — универсальные винтовки для соревнований и охоты;

бюджетные модели — доступные по цене, но с высокой точностью.

При составлении рейтинга Сноу проанализировал многолетние данные, собранные в ходе ежегодных тестов лучших новых винтовок года по мнению Outdoor Life, а также в ходе обзоров отдельных длинноствольных ружей. Представленные здесь 10 лучших стволов — самые точные из тех, которые попали в руки эксперту, а показатели точности были получены по среднему значению пяти выстрелов.

Таким образом рейтинг был составлен с учетом следующих критериев:

Точность: основана на тестах, включающих среднюю группу из 5 выстрелов.

Эргономика и надежность: внимание уделяется удобству управления и долговечности.

Цена/качество: оценка ружей, которые оправдывают свои затраты.

Лучшие дальнобойные винтовки 2024 года

1. Browning X Bolt 2 Pro McMillan SPR Carbon Fiber

Лучшая легкая винтовка для охоты на дальние дистанции.

Калибр: 6.5 Creedmoor (также доступна в .308 Win., 6.5 PRC, 6.8 Western, 7mm PRC, .300 Win. Mag., 300 PRC).

Вес: менее 6 фунтов (2,7 кг).

Длина ствола: 18 дюймов (углеродное волокно).

Особенности: приклад McMillan Game Warden 2.0, регулируемый спусковой крючок DLX (с усилием 1,4 кг), утолщенный ствол для улучшенной стабильности, опциональный глушитель.

Browning X Bolt 2 Pro McMillan SPR Carbon Fiber — одна из самых точных и легких дальнобойных винтовок, разработанная для охоты и стрельбы на длинные дистанции. Эта модель предлагает превосходную управляемость и балансировку благодаря углеродному стволу и прикладу McMillan. Винтовка продемонстрировала впечатляющие результаты по точности, с минимальными отклонениями даже при использовании различных типов патронов. Отличная винтовка для охоты и соревнований в условиях, где требуется мобильность и точность.

Винтовка Browning X Bolt 2 Pro McMillan SPR Carbon Fiber. Фото: Скотт Эйнсман

2. Accuracy International AXSR

Лучшая винтовка для экстремальных дальних дистанций.

Калибры: .300 Norma Magnum, .300 PRC и другие.

Особенности: сменная затворная рама и стволы для разных калибров, регулируемая эргономика, устойчива к жестким условиям эксплуатации.

Accuracy International AXSR — одна из самых прочных и универсальных винтовок для стрельбы на большие дистанции, позволяющая менять калибры и адаптироваться к разным задачам.

Винтовка используется как в военных целях, так и на соревнованиях, таких как Nightforce ELR Steel Challenge. Благодаря мощным патронам и продуманной конструкции, AXSR позволяет попадать в мишени на расстоянии до 2 100 ярдов. Эта модель — выбор профессионалов для соревнований Precision Rifle Series и экстремальных ситуаций.

Винтовка Accuracy International AXSR. Фото: скриншот

3. Seekins Havak Pro Hunter 2

Лучшая охотничья винтовка стоимостью до 2 000 долларов.

Калибр: 6.5 PRC.

Особенности: спиральное рифление ствола для уменьшения веса, ложа с эргономикой, заимствованной из области соревнований.

Seekins Havak Pro Hunter 2 — винтовка для охоты, которая соединяет в себе элементы точности из мира спортивной стрельбы. Она предназначена для суровых условий и сложных задач, таких как охота в горах или стрельба на дальние дистанции.

Легкая конструкция и продуманный приклад делают винтовку удобной в использовании, а высокая точность обеспечивается даже при стрельбе заводскими патронами.

Винтовка Seekins Havak Pro Hunter 2. Фото: Билл Бакли

4. Mauser M18

Лучшая бюджетная винтовка для охоты на дальние дистанции.

Калибр: .308 Winchester.

Цена: около 800 долларов.

Особенности: плавная работа ствольной коробки, трехпозиционный предохранитель, немецкое качество сборки.

Mauser M18 — это надежная и точная охотничья винтовка по доступной цене. Модель завоевала признание благодаря своей точности и простоте в обращении. Оружие, собранное по классическим немецким стандартам качества, имеет продуманный дизайн и практичный набор функций, включая плавный спусковой механизм и стабильную стрельбу с минимальными отклонениями даже при использовании заводских патронов. Она является отличным выбором для охоты на оленей и других целей на дальних дистанциях.

Снайперская винтовка Mauser M18. Фото: Скриншот

5. Sako TRG 22 A1

Самая точная снайперская винтовка.

Калибр: 6.5 Creedmoor.

Особенности: ложе с шасси, регулируемый спусковой механизм, ствол холодной ковки.

Sako TRG 22 A1 — винтовка, признанная одной из самых точных снайперских моделей на рынке. Финское оружие известно своим высоким качеством, а TRG 22 A1 подтверждает это звание, демонстрируя выдающуюся точность.

Ложе с шасси обеспечивает максимальную стабильность, а ствол холодной ковки позволяет стрелять на высокие дистанции с минимальными колебаниями. Винтовка идеально подходит для военных и снайперов, а также для спортивной стрельбы.

Результаты стрельбы винтовки Sako TRG 22 A1. Фото: Скриншот

6. Mossberg Patriot LR Tactical

Лучшая бюджетная винтовка для стрельбы на дальние дистанции.

Калибр: 6.5 Creedmoor.

Вес: 8,75 фунта.

Особенности: магазины стандарта AICS, регулируемый приклад, эргономичный дизайн.

Mossberg Patriot LR Tactical — бюджетная винтовка, предлагающая впечатляющую точность и хорошие характеристики. Несмотря на более низкую цену, эта винтовка показывает результаты, которые могут соперничать с более дорогими моделями. С ней легко обращаться благодаря хорошему балансировке и эргономике. Она совместима с магазинами AICS, что добавляет ей практичности для соревнований и охоты.

Стрельба из винтовки Mossberg Patriot LR Tactical. Фото: Таннер Дентон

7. Accuracy International AT-X

Лучшая винтовка для соревнований.

Калибр: 6.5 Creedmoor.

Особенности: система ARCA для удобной установки аксессуаров, сменные стволы, надежная затворная система.

Accuracy International AT-X — винтовка для соревнований, разработанная с учетом военного наследия AI. Модель имеет продуманный эргономичный дизайн и возможности настройки под стрелка, что делает ее идеальной для стрелков-соревнователей. Быстрая перезарядка и плавный ход затвора помогают в условиях жесткой конкуренции, а точность винтовки делает ее лидером среди спортивных моделей.

Снайперская винтовка Accuracy International AT-X Фото: Открытые источники

8. Tikka T3X UPR

Лучший охотник для соревнований в формате National Rifle League (NRL).

Калибр: 6.5 Creedmoor.

Особенности: легкая конструкция, точный регулируемый спусковой крючок, ложа для удобной стрельбы в полевых условиях.

Tikka T3X UPR — одна из лучших винтовок для охотников и участников соревнований NRL. Винтовка предлагает высокую точность, удобное управление и надежную подачу патронов. Ее легкий вес делает модель идеальной для полевых условий, где требуется длительное нахождение с оружием. Спусковой механизм и эргономика винтовки дают возможность стрелять точно и комфортно даже в сложных условиях.

Винтовка Tikka T3X UPR

9. Seekins Havak HIT

Лучшая гибридная дальнобойная винтовка.

Калибр: 6.5 PRC.

Особенности: съемный ствол, легкое шасси, возможность адаптации под разные задачи.

Seekins Havak HIT — универсальная винтовка, которая подходит как для соревнований, так и для охоты. Она отличается высокой точностью и возможностью быстрой смены стволов и калибров. Ее конструкция позволяет использовать винтовку как для дальнобойных соревнований, так и для охоты благодаря легкому весу и портативности. Эргономика винтовки рассчитана на максимальный комфорт и эффективность.

"Если бы мы хотели назвать одну винтовку чемпионом по всем параметрам, то Seekins Havak HIT претендовала бы на этот титул", — подчеркнул Сноу.

Винтовка Seekins Havak HIT. Фото: Скрин видео

10. Daniel Defense Delta 5

Лучший дальнобойный ствол под калибр .308

Калибр: .308 Winchester.

Вес: около 9 фунтов.

Длина ствола: 24 дюйма.

Особенности: регулируемый приклад, спусковой крючок Timney, планка для прицела 20 MOA, высококлассная эргономика.

Daniel Defense Delta 5 — это точная и надежная винтовка, разработанная для стрельбы на дальние дистанции, которая привлекла внимание благодаря сочетанию точности и комфорта. Модель построена на базе трехкулачкового механизма, обеспечивающего плавную и надежную работу.

Эргономика винтовки впечатляет: регулируемый приклад позволяет подогнать винтовку под каждого стрелка, а спусковой крючок Timney можно настраивать в диапазоне от 1,5 до 4 фунтов, что дает высокий уровень контроля.

В ходе тестов она показала выдающиеся результаты под патрон калибра .308 Winchester. Таким образом, данный образец — это идеальный выбор для стрелков, которые хотят получить точное оружие для дальнобойной стрельбы по конкурентной цене.

Модель получила признание за свою способность обеспечивать стабильную точность в самых разных условиях, что делает ее популярным выбором среди охотников и любителей спортивной стрельбы.

Снайперская винтовка Daniel Defense Delta 5

Десятка лидеров

Итак, в итоге топ дальнобойных винтовок выглядит следующим образом:

Лучшая легкая винтовка для охоты на дальние дистанции: Browning X Bolt 2 Pro McMillan SPR Carbon Fiber.

Лучшая винтовка для экстремальных дальних дистанций: Accuracy International AXSR.

Лучшая дальнобойная охотничья винтовка стоимостью до 2 000 долларов: Seekins Havak Pro Hunter 2.

Лучшая бюджетная охотничья винтовка: Mauser M18.

Самая точная снайперская винтовка: Sako TRG 22 A1.

Лучшая бюджетная дальнобойная винтовка: Mossberg Patriot LR Tactical.

Лучшая для соревнований: Accuracy International AT-X.

Лучший охотник NRL: Tikka T3X UPR.

Лучший гибрид: Seekins Havak HIT.

Лучший дальнобойный .308: Daniel Defense Delta 5.

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