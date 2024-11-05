Замена АКС- 74У: в РФ завершили испытания "нового" малогабаритного автомата АМ-17 (фото)

Российские оружейники позиционируют автомат, как новое решение, призванное заменить устаревший АКС-74У. Однако данная платформа была разработана Драгуновым еще в 1975 году.

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Российский концерн "Калашников" 2 ноября объявил об успешном завершении государственных испытаний новейшего автомата АМ-17. Компания перешла к доработке документации для получения сертификата "О1", необходимого для принятия автомата на вооружение российской армии. Об этом пишет портал Army Recognition.

Ожидается, что серийное производство АМ-17 начнется в 2025 году, а сам автомат станет заменой АКС-74У, который находился на вооружении с 1979 года.

По словам разработчиков, АМ-17 разработан для соответствия современным стандартам, улучшая многие аспекты, характерные для АКС-74У:

вес — АМ-17 благодаря применению полимерных материалов весит около 2,5 кг, что легче АКС-74У (2,7 кг);

скорострельность — у АМ-17 составляет 850 выстрелов в минуту, что выше по сравнению с 700 выстрелами у АКС-74У.

газовая система — в отличие от длинноходной системы АКС-74У, АМ-17 оснащен системой с коротким ходом поршня, что улучшает управляемость и снижает отдачу.

модульность — включает интегрированную планку Пикатинни, телескопический приклад и амбидекстерные элементы управления, что упрощает адаптацию под различные боевые задачи.

Автомат АМ-17 совместим с боеприпасами 5,45×39 мм, используемыми в российской армии, что облегчает его интеграцию в текущий арсенал. В будущем "Калашников" планирует развивать линейку на основе этой платформы, добавляя модели разных калибров для военного и гражданского использования.

Платформа, которой почти 50 лет

Однако несмотря на заявленные улучшения и позиционирование автомата, как нового оружия, у данной платформы не все так гладко. Как отметили обозреватели Defense Express, вся идея с началом серийного производства АМ-17 больше напоминает анекдот, так как прототип оружия был создан еще в 1975 году для участия в конкурсе на создание малогабаритного автомата в калибре 5,45 мм и проиграл конкуренцию АКС-74У.

Российский автомат АМ-17 Автомат МА Евгения Драгунова Фото: Открытые источники

Тогда этот автомат, разработанный автором знаменитой снайперской винтовки СВД Евгением Драгуновым, уже демонстрировал новаторский подход. В его конструкции широко применялась пластмасса, а главное решение заключалось в разделении автомата на две части: пластиковую "нижнюю" и стальную "верхнюю", которая принимала на себя силовые нагрузки.

Автомат, известный как МА ("малогабаритный автомат"), был легче АКС-74У на 200 граммов, всего на 10 мм длиннее в сложенном виде, но имел более длинный ствол (на 12 мм) и более высокую скорострельность (на 100 выстрелов в минуту).

Однако конструкция показала себя менее надежной из-за проблем с ударно-спусковым механизмом и деформацией толкателя в газовом узле. Также потребовалась доработка пламегасителя. Пока проводились эти переделки, конкурс выиграл АКС-74У, который в 1979 году был принят на вооружение.

Теперь же "Калашников" представил АМ-17 как замену АКС-74У, который при всей своей "инновационности" фактически повторяет основные решения МА, лишь в обновленном обвесе, подаваемом как новое достижение. Хотя даже российские военкоры относятся к АМ-17 с осторожностью, отмечая реальные возможности и перспективы концерна "Калашников".

Напомним, в августе на выставке "Армия-2024" "Калашников" представил обновленную версию спортивного пистолета ИЖ-182. Прототип создан на базе компактного пистолета Лебедева со значительным доработкам после тестирования.