"Калашников" планирует массовое производство автомата АМ-17: особенности оружия (видео)

Новый автомат призван заменить АКС-74У и предназначен для войск специального назначения, механизированных подразделений, воздушно-десантных войск, а также полиции.

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Концерн "Калашников" объявил, что в 2025 году начнется серийное производство нового автомата АМ-17 калибра 5,45 мм. Это оружие, разработанное на основе опыта боевых действий в Украине, призвано заменить АКС-74У, состоящий на вооружении с 1979 года. Об этом говорится в пресс-релизе компании от 8 октября.

По словам разработчиков, в автомате якобы применены новые технологии, улучшающие маневренность и эффективность на поле боя.

АМ-17 имеет длину 750 мм и массу около 2,5 кг, что делает его удобным для использования в стесненных условиях. Оружие использует патроны 5,45х39 мм, известные своими хорошими баллистическими характеристиками. Модульная конструкция позволяет быстро заменять ствол и устанавливать различные аксессуары, включая оптические прицелы и тактические фонари, что делает оружие универсальным в боевых ситуациях.

Автомат также оснащен автоматическим и одиночным режимами стрельбы. Система контроля отдачи и стабилизации позволяет вести огонь с высокой точностью, даже в автоматическом режиме. Разработчики утверждают, что оружие обладает "инновационной системой отвода газов", которая якобы снижает отдачу и повышает надежность оружия, что особенно важно при длительных боевых операциях. Магазин на 30 патронов обеспечивает быструю перезарядку.

Автомат АМ-17 и AMБ-17 Фото: Концерн «Калашников»

АМ-17 также представлен в бесшумной версии AMБ-17 с встроенным глушителем. Эта версия подходит для спецопераций, требующих скрытности и минимального шума. Глушитель встроен в конструкцию оружия, что снижает необходимость использования дополнительных аксессуаров и повышает удобство эксплуатации.

Данное оружие предназначено для войск специального назначения, механизированных подразделений, полиции и воздушно-десантных войск. Механизированные и мотострелковые подразделения могут использовать автомат благодаря его мобильности и мощности. Последние часто выполняют задачи в тесном контакте с пехотой, необходимо оружие, сочетающее высокую огневую мощь с удобством переноски.

Известные технические характеристики АМ-17:

калибр — 5,45 мм;

применяемый патрон — 5,45х39 мм;

вместимость магазина — 30 патронов;

темп стрельбы — 850 выстрелов в минуту;

масса автомата без магазина — 2,5±0,1 кг;

длина автомата: в походном положении — 490 мм, в боевом положении — 750 мм.

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Напомним, в начале августа российский концерн "Калашников" сообщил о поставке новой партии автоматов АК-12 Министерству обороны РФ. Модернизированная версия получила семь различных доработок на основе опыта боевых действий в Украине.