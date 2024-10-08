"Калашников" планує масове виробництво автомата АМ-17: особливості зброї (відео)

Новий автомат покликаний замінити АКС-74У і призначений для військ спеціального призначення, механізованих підрозділів, повітряно-десантних військ, а також поліції.

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Концерн "Калашников" оголосив, що у 2025 році розпочнеться серійне виробництво нового автомата АМ-17 калібру 5,45 мм. Ця зброя, розроблена на основі досвіду бойових дій в Україні, покликана замінити АКС-74У, що перебуває на озброєнні з 1979 року. Про це йдеться у пресрелізі компанії від 8 жовтня.

За словами розробників, в автоматі нібито застосовано нові технології, що поліпшують маневреність і ефективність на полі бою.

АМ-17 має довжину 750 мм і масу близько 2,5 кг, що робить його зручним для використання в обмежених умовах. Зброя використовує патрони 5,45х39 мм, відомі своїми хорошими балістичними характеристиками. Модульна конструкція дає змогу швидко замінювати ствол і встановлювати різні аксесуари, включно з оптичними прицілами і тактичними ліхтарями, що робить зброю універсальною в бойових ситуаціях.

Автомат також оснащений автоматичним і одиночним режимами стрільби. Система контролю віддачі та стабілізації дає змогу вести вогонь з високою точністю, навіть в автоматичному режимі. Розробники стверджують, що зброя має "інноваційну систему відведення газів", яка нібито знижує віддачу і підвищує надійність зброї, що особливо важливо під час тривалих бойових операцій. Магазин на 30 патронів забезпечує швидке перезарядження.

Автомат АМ-17 і АМБ-17 Фото: Концерн «Калашников»

АМ-17 також представлений у безшумній версії АМБ-17 з вбудованим глушником. Ця версія підходить для спецоперацій, що вимагають скритності та мінімального шуму. Глушник вбудований у конструкцію зброї, що знижує необхідність використання додаткових аксесуарів і підвищує зручність експлуатації.

Ця зброя призначена для військ спеціального призначення, механізованих підрозділів, поліції та повітряно-десантних військ. Механізовані та мотострілецькі підрозділи можуть використовувати автомат завдяки його мобільності та потужності. Останні часто виконують завдання в тісному контакті з піхотою, необхідна зброя, що поєднує високу вогневу міць зі зручністю перенесення.

Відомі технічні характеристики АМ-17:

калібр — 5,45 мм;

застосовуваний патрон — 5,45х39 мм;

місткість магазину — 30 патронів;

темп стрільби — 850 пострілів на хвилину;

маса автомата без магазина — 2,5±0,1 кг;

довжина автомата: у похідному положенні — 490 мм, у бойовому положенні — 750 мм.

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Нагадаємо, на початку серпня російський концерн "Калашников" повідомив про постачання нової партії автоматів АК-12 Міністерству оборони РФ. Модернізована версія отримала сім різних доопрацювань на основі досвіду бойових дій в Україні.