У Росії запускають у серію модернізований АК-12: що поміняли у зброї (фото)
Керівництво концерну "Калашников" стверджує, що конструктори провели доопрацювання з урахуванням бойових дій в Україні, щоб зброя була зручною, надійною та ергономічною.
Президент концерну "Калашников" Алан Лушников 25 грудня заявив, що підприємство запустило в серію модернізований автомат АК-12, і в січні 2024 року почнуться перші постачання. Про це повідомляє агентство ТАСС.
"Ми дуже серйозно відпрацювали його із замовником за вимогами, які виникли під час проведення спеціальної військової операції, провели випробування і запустили його в серію. Тобто він уже в потоці, цього року запущений. І в січні ми вже почнемо відвантаження нових АК-12", — сказав він в інтерв'ю російському телеканалу.
Лушников додав, що модернізацію загалом було проведено з метою створити зброю, яка буде зручною, надійною та ергономічною.
Модернізація АК
Перший дослідний зразок АК-12 концерн представив у 2011 році. На озброєння автомат надійшов у 2018, тоді ж було запущено серійне виробництво.
Після початку повномасштабної війни в Україні проявилися деякі недоліки автомата в умовах реальних інтенсивних бойових дій. Як розповіли експерти з Defence Express, окупанти, зокрема, скаржилися на відсутність штатних глушників через специфічне кріплення. Тому роздобути оригінальний глушник від "Каланшикова" було надскладно.
Гендиректор концерну Володимир Лєпін влітку 2022 року заявив про модернізацію АК-12 з урахуванням досвіду бойових дій в Україні. Серед змін — відмова від режиму відсічення по два постріли, оскільки він не призвів до значного збільшення ефективності, але ускладнює конструкцію. Також було розглянуто варіант розміщення регулятора режиму стрільби з двох боків.
Крім цих змін у новому варіанті автомата було доопрацьовано діоптричний приціл і вдосконалено цівку, система управління вогнем стала двосторонньою, а дуловий пристрій — незнімним.Важливо
Раніше Фокус докладно писав про хід модернізації АК-12. Також повідомлялося про завершення випробувань нового варіанту автомата.