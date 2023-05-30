У РФ показали модернізований автомат АК-12/23 з урахуванням досвіду війни в Україні (фото)

Розробники додали можливість змінювати режим стрільби з обидвох сторін ствола, зробили полумʼягасник, який не можна зняти. Проте на нього можна встановити глушник, але тільки виробництва концерна.

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Російський державний "Концерн Калашников" продовжує створювати різні версії автомата АК-12. На цей раз головний конструктор Сергій Уржумцев показав АК-12 зразка 2023 року. Про це повідомляє RG.

АК-12 розробили ще 12 років тому. З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну, автомат модернізують вже вдруге. Перший раз, як заявлялось, основні зміни заторкнули ергономіку АК-12.

Полумʼягасник став незʼємним без спеціальних інструментів

Зрештою представили АК-12/23, який змінювали на основі досвіду з війни. Одна з претензій до автомата в окупантів — це неможливість встановити прилади безшумної стрільби від сторонніх виробників через специфічне кріплення. З ситуації виходили через перехідник, але це призводило до проблем зі співвісністю. Роздобути оригінальний глушник від "Каланшикова" було надскладно.

Тому конструктори вирішили зробити незмінним полумʼягасник. Проте на нього все одно можна ставити "глушник" проте виключно виробництва концерну.

Окрім цього АК-12/23 отримав змінену цівку з новим кріпленням. Разом з цим матеріал цівки змінили на більш жаростійкий пластик. Також прибрали режим вогню по два постріли. Сам важіль перемикача режиму тепер буде з двох боків.

Ще однією зміною є перекидний цілик з отворами різного діаметра на штатному діоптричному прицілі.

Штатний діоптричний приціл

За словами Уржумцева, АК-12/23 проходить випробування, першу дослідну партію зі 100 одиниць мають виготовити у другій половині 2023 року.

Нагадаємо, 29 липня у РФ заявили про наміри удосконалити АК-12 з урахуванням досвіду в Україні.

6 грудня 2021 року Індія підписала контракт з РФ на виробництва понад 500 тисяч автоматів Калашникова.