В РФ удосконалять автомат АК-12 з урахуванням бойового досвіду в Україні

Після вторгнення в Україну "Калашников" провів низку зустрічей з Міноборони, щоб змінити конструкцію автомата.

Оборонний держконцерт "Калашников" внесе зміни до автомату АК-12 з урахуванням боїв в Україні. Про це повідомляє Army Recognition.

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Гендиректор Володимир Лепін заявив, що за умов реальних боїв АК-12 показав кілька недоліків у процесі "спецоперації". "Калашников" разом із Міноборони РФ вже провели комплекс зустрічей. Було запропоновано такі правки:

прибрати режим двозарядного режиму серійного вогню;

розглянути питання про можливість розміщення регулятора режиму стрільби з двох сторін.

Перший прототип уже показано оборонному відомству країни-окупанта.

АК-12 розроблений під калібр 545 мм. Він оснащений декількома планками Пікатінні з можливістю встановлення прицілів, передньої рукоятки, ліхтаря чи лазерного цілевказівника. В автоматичному режимі стрільби автомат здатний здійснити 650 пострілів за хвилину.

Зазначається, що АК-12 дозволяє вести всі основні операції з автоматом однією рукою, враховуючи перемикання запобіжника та зміну магазину. Постачання в армію РФ почалися в 2019 році.

Нагадаємо, у серпні минулого року "Калашников" представив пістолет-кулемет ППК-20 для льотчиків. Він здатний вести стрільбу патроном 9х19. Також у тому ж році "Калашников" завершив випробування нової снайперської гвинтівки, яка має замінити СГД.