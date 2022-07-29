В РФ усовершенствуют автомат АК-12 с учетом боевого опыта в Украине

После вторжения в Украину, "Калашников" провел ряд встреч с Минобороны, чтобы изменить конструкцию автомата.

Оборонный госконцерт "Калашников" внесет изменения в автомат АК-12 с учетом боев в Украине. Об этом сообщает Army Recognition.

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Гендиректор Владимир Лепин заявил, что в условиях реальных боев АК-12 показал несколько недостатков в ходе "спецоперации". "Калашников" вместе с Минобороны РФ уже провели комплекс встреч. Были предложены такие правки:

убрать режим двухзарядного режима серийного огня

рассмотреть вопрос возможность размещение регулятора режима стрельбы с двух сторон

Первый прототип уже показан оборонному ведомству страны-оккупанта.

АК-12 разработан под калибр 5,45 мм. Он оснащен несколькими планками Пикатинни с возможностью установки прицелов, передней рукоятки, фонаря или лазерного целеуказателя. В автоматическом режиме стрельбы автомат способен совершить 650 выстрелов в минуту.

Отмечается, что АК-12 позволяет вести все основные операции с автоматом одной рукой, включая переключение предохранителя и смену магазина. Поставки в армию РФ начались в 2019 году.

Напомним, в августе прошлого года "Калашников" представил пистолет-пулемет ППК-20 для летчиков. Он способен вести стрельбу патроном 9х19. Также в том же году "Калашников" завершил испытаний новой снайперской винтовки, которая должна заменить СВД.