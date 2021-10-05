Для замены Драгунова: в РФ завершились испытания новой снайперской винтовки (фото)

СВ Чукавина разработана концерном "Калашников". В скором времени может быть принято решение о принятии ее на вооружение российской армии.

Российский концерн "Калашников" разработал снайперскую винтовку Чукавина. Как сообщает РИА, новая винтовка завершила государственные испытания.

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Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) призвана заменить в армии РФ советскую снайперскую винтовку Драгунова (СВД). На данный момент в "Калашникове" документально оформить итоги испытаний после чего его могут принять на вооружение.

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СВ Чукавина (шифр "Жнец") по заявлению разработчиков, представляет собой новое поколение полуавтоматических винтовок. СВЧ может производиться в двух вариантах — под калибр 7,62х54 или натовский 7,61х51.

[ + – ] Снайперская винтовка Чукавина Фото: РИА Новости

Основные характеристики СВЧ

Масса без патронов — 4,6 кг

Длина — до 1150 мм, в зависимости от версии

Емкость магазина — 10 патронов

Эффективная дальность стрельбы — до 1000 м

СВД — это советская снайперская винтовка, которая принята на вооружение в 1963 году. Ныне это основная снайперская винтовка в российской армии.

[ + – ] СВД Фото: Википедия

Напомним, по информации фонда "Повернись живим", в ВСУ практически полностью заменили советские СВД на западные или украинские аналоги Zbroyar UR-10, UBR-008.

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