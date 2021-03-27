Лучшая антиматериальная винтовка: российская АСВК или украинская Snipex Alligator?

Российская антиматериальная винтовка АСВК засветилась на Донбассе чуть ли не с самого начала агрессии. Украина догоняет противника в 2021-м благодаря комплексу от Snipex. Фокус решил сравнить обе винтовки, их главные, а также сильные и слабые стороны.

Справка:

Антиматериальная снайперская винтовка (крупнокалиберная снайперская винтовка) — винтовка калибра от 9мм до 20мм исключительно. Предназначена для работы по материальным средствам противника. То есть по технике, приборам, оборудованию и тд. Отсюда и название.

Российская АСВК:

Масса, кг — 12,5 (без патронов и оптического прицела)

Длина, мм — 1420

Длина ствола, мм — 1000

Калибр, мм — 12,7

Начальная скорость пули, м/с — 770-785

Прицельная дальность, м — 1000 / 1500

Вид боепитания — магазин на 5 патронов

Российская армейская снайперская винтовка крупнокалиберная (АСВК) была принята на вооружение в 2004 году. Она создана на базе Ковровской снайперской винтовки крупнокалиберной (КСВК). Прошла боевое крещение в ходе чеченских кампаний. Была задействована в ходе агрессии России на востоке Украины боевиками первого и второго оккупационных корпусов. Также замечена в Сирии.

Украинская Snipex Alligator:

Масса, кг — 25 (без патронов и оптического прицела)

Длина, мм — 2000

Длина ствола, мм — 1200

Калибр, мм — 14,5

Начальная скорость пули, м/с — 980

Прицельная дальность, м — 2000

Вид боепитания — магазин на 5 патронов

Украинская дальнобойная винтовка Snipex Alligator была принята на вооружение Вооруженных сил Украины в 2020 году. Существует также модификация Snipex T-Rex. Главное отличие состоит в том, что Alligator имеет магазин на 5 патронов, а T-Rex однозарядный.

Какая лучше?

На первый взгляд винтовки схожи, однако сразу бросается в глаза огромный вес винтовки Snipex. Вес в 25 килограмм переводит ее в разряд стационарного оружия.

Сильная сторона винтовки — это возможность работать не только по легкобронированной технике, но и по долговременным оборонительным точкам и блиндажам. Калибр позволяет легко пробивать доски, бревна, бетон.

Слабая сторона винтовки — отсутствие мобильности. Стрелок превращается в легкую цель в случае обнаружения. Сегодня в ходе контрснайперской борьбы, снайпера могут поразить не только гранатометами, минометами, артиллерией, но даже с помощью ПТРК.

Российская винтовка отличается меньшим калибром и весом. Она по-прежнему смертоносна, но бессильна против хорошо укрепленного блиндажа. С другой стороны, она позволяет стрелку быть мобильным и сразу сменить позицию после выстрела.

Разные реальности породили разные виды антиматериальных винтовок. Россияне создавали свою винтовку для мобильных и агрессивных войн: кампании в Чечне, Грузии, Сирии и Украине. Украина создала винтовку для окопной войны, для сдерживания врага, если он будет строить фортификационные укрепления или использовать легко бронированную технику на фронте.

Если российско-украинская война выйдет из ограниченной фазы в фазу полномасштабной войны, а значит и мобильной, то ВСУ будут нуждаться также в легких антиматериальных винтовках. Они позволят стрелкам оставаться как смертоносными, так и мобильными.

[ + – ] Антиматериальная снайперская винтовка АСВК у боевиков на Донбассе