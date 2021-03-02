В Украине приняли на вооружение отечественную крупнокалиберную винтовку "Аллигатор" (видео)

Из винтовки можно поражать боевую технику на дальностях до 2 км.

Вооруженные силы Украины после проведения государственных испытаний приняли на вооружение многозарядную крупнокалиберную винтовку ручного заряжания "Аллигатор", все части которой изготовлены украинскими производителями, сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Эта винтовка относится к категории так называемых антиматериальных, которые предназначены для нейтрализации или критического повреждения обычной и легкобронированной военной техники, радиолокационного оборудования, управляемых ракет на пусковых установках, складов, емкостей с нефтепродуктами и других объектов.

Калибр винтовки 14,5 мм (патрон 14,5х114). Начальная скорость пули – 980 м/с. Эффективная дальность выстрела – до 2000 м. Максимальная дальность полета пули – до 7000 м. Масса винтовки 22,5 кг. Магазин вмещает 5 патронов. На расстоянии 1,5 км пуля пробивает 10-мм броневую плиту.

В СМИ сообщалось, что эта винтовка разработана в Харькове компанией Snipex, которая входит в "ХАДО-Холдинг". За шесть последних лет конструкторы компании представили несколько моделей крупнокалиберных снайперских винтовок. Первыми из них стали модели "Снайпекс" М75 и М100, выполненные под патрон 12,7х108 мм.

Напомним, сотрудники Департамента внутренней безопасности Нацполиции обнаружили коррупционную схему выдачи разрешений на приобретение, хранение и ношение оружия, включая травматическое. "Разрешения выдавались с вопиющими нарушениями, иногда даже без участия гражданина, на которого оформлялась оружие. Объявления об оформлении оружия без документов продажные полицейские бесстыдно размещали в группах популярных мессенджеров. У нас есть информация о более двух тысяч случаев выдачи разрешений на оружие с грубыми нарушениями процедуры и законодательства, с использованием поддельных документов", – сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

В конце января комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении законопроект, который регулирует вопрос хранения оружия, получение прав на его владение и вводит категории гражданского огнестрела.