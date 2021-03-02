В Україні взяли на озброєння вітчизняну великокаліберну гвинтівку "Алігатор" (відео)

З гвинтівки можна вражати бойову техніку на дальностях до 2 км.

Збройні сили України після проведення державних випробувань взяли на озброєння багатозарядну великокаліберну гвинтівку ручного заряджання "Алігатор", усі частини якої виготовлені українськими виробниками, повідомила прес-служба Міністерства оборони.

Ця гвинтівка належить до категорії так званих антиматеріальних, які призначені для нейтралізації або критичного пошкодження звичайної і легкоброньованої військової техніки, устаткування радіолокації, керованих ракет на пускових установках, складів, ємностей з нафтопродуктами й інших об'єктів.

Калібр гвинтівки 14,5 мм (патрон 14,5х114). Початкова швидкість кулі — 980 м/с. Ефективна дальність пострілу — до 2 000 м. Максимальна дальність польоту кулі — до 7 000 м. Маса гвинтівки 22,5 кг. Магазин вміщує 5 патронів. На відстані 1,5 км куля пробиває 10-мм броньову плиту.

У ЗМІ повідомлялося, що ця гвинтівка розроблена в Харкові компанією Snipex, яка входить в "ХАДО-Холдинг". За шість останніх років конструктори компанії представили кілька моделей великокаліберних снайперських гвинтівок. Першими з них стали моделі "Снайпекс" М75 і М100, виготовлені під патрон 12,7х108 мм.

Нагадаємо, співробітники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції виявили корупційну схему видачі дозволів на придбання, зберігання і носіння зброї, враховуючи травматичне. "Дозволи видавалися з обурливими порушеннями, іноді навіть без участі громадянина, на якого оформлювалася зброя. Оголошення про оформлення зброї без документів продажні поліцейські безсоромно розміщували в групах популярних месенджерів. У нас є інформація про понад дві тисячі випадків видачі дозволів на зброю з грубими порушеннями процедури і законодавства, з використанням підроблених документів", — повідомив глава Національної поліції Ігор Клименко.

Наприкінці січня комітет із питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді ухвалити в першому читанні законопроект, який регулює питання зберігання зброї, отримання прав на його володіння і вводить категорії цивільного вогнепалу.