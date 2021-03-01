В Украине все владельцы оружия будут проверены на законность получения разрешения, – Нацполиция

Расформированы все подразделения разрешительной службы (контроля над оборотом оружия), ее архивы опечатаны.

Сотрудники Департамента внутренней безопасности Нацполиции обнаружили коррупционную схему выдачи разрешений на приобретение, хранение и ношение оружия, включая травматическое.

"Разрешения выдавались с вопиющими нарушениями, иногда даже без участия гражданина, на которого оформлялась оружие. Объявления об оформлении оружия без документов продажные полицейские бесстыдно размещали в группах популярных мессенджеров. У нас есть информация о более двух тысяч случаев выдачи разрешений на оружие с грубыми нарушениями процедуры и законодательства, с использованием поддельных документов", – сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

По его словам, среди заказчиков "услуги" были работники правоохранительных органов, депутаты различных уровней и представители органов государственной власти.

Все подразделения разрешительной службы (контроля над оборотом оружия) расформированы, ее архивы опечатаны.

В сообщении полиции отмечается, что каждое личное дело владельца оружия в Украине будет проверено на законность получения разрешения. Более двух тысяч разрешений, выданных с нарушениями, будут аннулированы, а оружие изъято.

Клименко рассказал о разоблачении девятерых сотрудников полиции, организовавших и участвовавших в схеме. "Уволены четверо сотрудников Департамента превентивной деятельности в центральном аппарате полиции. В том числе, первый заместитель начальника профильного департамента и начальник разрешительной системы полиции. Также уволены пятеро ответственных сотрудников в регионах. Мы не дадим недобросовестным бывшим работникам никакого шанса для обжалования своего увольнения в суде", – подчеркнул глава Нацполиции.

Сейчас завершается формирование нового подразделения с другими сотрудниками, "в ближайшее время оно будет представлено обществу".

Напомним, в конце января комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении законопроект, который регулирует вопрос хранения оружия, получение прав на его владение и вводит категории гражданского огнестрела.

Экс-нардеп Виктор Чумак заявил, что в Украине необходимо легализировать огнестрел.

При этом президент Зеленский отвечая на петицию еще в 2019 заявлял, что легализация оружия преждевременна.