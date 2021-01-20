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Комитет ВР поддержал законопроект о легализации оружия - каким критериям нужно соответствовать

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Фото: 24 Канал | В Украине до сих пор нет закона об оружии.

Законопроект предусматривает внедрение категорий на владение оружием, а также паспорт для каждой единицы оружия.

Законопроект регулирует вопрос хранения оружия, получение прав на его владение и вводит категории гражданского огнестрела. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять законопроект в первом чтении, — сообщает Лига.

Предполагается внедрение категорий на владение оружием, а также паспорта для каждой единицы оружия:

  • А – автоматическое огнестрельное оружие;
  • В – гладкоствольное короткоствольное огнестрельное оружие (травматическое);
  • С – короткоствольное огнестрельное оружие;
  • D – длинноствольное огнестрельное гладкоствольное оружие;
  • Е – длинноствольное огнестрельное нарезное и комбинированное огнестрельное оружие.

В техническом паспорте будет указываться серийный номер оружия и информацию о собственнике.

Для получения права на владение оружия необходимо соответствовать таким критериям:

  • Гражданство Украины
  • Не иметь медицинских противопоказаний
  • Не иметь судимости, как погашенной так и снятой
  • Не привлекаться к административной ответственности в течении последнего года.

Для владельцев оружия хотят внедрить обязательное страхование гражданской ответственности за возможный вред третьему лицу с использованием оружия или его хранением.

Планируется внедрить также Единый госреестр гражданского оружия, а также курсы по изучению матчасти оружия, правил его обращения и применения.

Ныне в Украине нет отдельного закона, который бы регулировал оборот гражданского оружия. Есть поправка МВД, в которой указано, что легально, а что нет.

Напомним, ранее Виктор Чумак заявил, что в Украине необходимо легализировать огнестрел.

При этом президент Зеленский отвечая на петицию еще в 2019 заявлял, что легализация оружия преждевременна.