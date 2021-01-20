Комитет ВР поддержал законопроект о легализации оружия - каким критериям нужно соответствовать
Законопроект предусматривает внедрение категорий на владение оружием, а также паспорт для каждой единицы оружия.
Законопроект регулирует вопрос хранения оружия, получение прав на его владение и вводит категории гражданского огнестрела. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять законопроект в первом чтении, — сообщает Лига.
Предполагается внедрение категорий на владение оружием, а также паспорта для каждой единицы оружия:
- А – автоматическое огнестрельное оружие;
- В – гладкоствольное короткоствольное огнестрельное оружие (травматическое);
- С – короткоствольное огнестрельное оружие;
- D – длинноствольное огнестрельное гладкоствольное оружие;
- Е – длинноствольное огнестрельное нарезное и комбинированное огнестрельное оружие.
В техническом паспорте будет указываться серийный номер оружия и информацию о собственнике.
Для получения права на владение оружия необходимо соответствовать таким критериям:
- Гражданство Украины
- Не иметь медицинских противопоказаний
- Не иметь судимости, как погашенной так и снятой
- Не привлекаться к административной ответственности в течении последнего года.
Для владельцев оружия хотят внедрить обязательное страхование гражданской ответственности за возможный вред третьему лицу с использованием оружия или его хранением.
Планируется внедрить также Единый госреестр гражданского оружия, а также курсы по изучению матчасти оружия, правил его обращения и применения.
Ныне в Украине нет отдельного закона, который бы регулировал оборот гражданского оружия. Есть поправка МВД, в которой указано, что легально, а что нет.
Напомним, ранее Виктор Чумак заявил, что в Украине необходимо легализировать огнестрел.
При этом президент Зеленский отвечая на петицию еще в 2019 заявлял, что легализация оружия преждевременна.