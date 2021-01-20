Комітет ВР підтримав законопроєкт про легалізацію зброї — яким критеріями потрібно відповідати
Законопроєкт передбачає запровадження категорій на володіння зброєю, а також паспорт для кожної одиниці зброї.
Законопроєкт регулює питання зберігання зброї, отримання прав на його володіння і вводить категорії цивільного вогнепалу. Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді прийняти законопроєкт у першому читанні, — повідомляє Ліга.
Передбачається впровадження категорій на володіння зброєю, а також паспорта для кожної одиниці зброї:
- А — автоматичну вогнепальну зброю;
- В — гладкоствольну короткоствольну вогнепальну зброю (травматичне);
- З — короткоствольна вогнепальна зброя;
- D — довгоствольна вогнепальна гладкоствольна зброя;
- Е — довгоствольна вогнепальна нарізна і комбіноване вогнепальну зброю.
У технічному паспорті вказуватиметься серійний номер зброї та інформація про власника.
Для отримання права на володіння зброї необхідно відповідати таким критеріям:
- громадянство України
- Не мати медичних протипоказань
- Не мати судимості, як погашеної так і знятої
- Не бути притягнутим до адміністративної відповідальності протягом останнього року.
Для власників зброї хочуть впровадити обов'язкове страхування цивільної відповідальності за можливу шкоду третій особі з використанням зброї або його зберіганням.
Планується впровадити також Єдиного держреєстру цивільної зброї, а також курси з вивчення матчастини зброї, правил його поводження і застосування.
Нині в Україні немає окремого закону, який би регулював оборот цивільної зброї. Є поправка МВС, в якій зазначено, що легально, а що ні.
Нагадаємо, раніше Віктор Чумак заявив, що в Україні необіхдно легалізувати вогнестріл.
При цьому президент Зеленський відповідаючи на петицію ще в 2019 заявляв, що легалізація зброї передчасна.