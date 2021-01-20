Комітет ВР підтримав законопроєкт про легалізацію зброї — яким критеріями потрібно відповідати

Законопроєкт передбачає запровадження категорій на володіння зброєю, а також паспорт для кожної одиниці зброї.

Законопроєкт регулює питання зберігання зброї, отримання прав на його володіння і вводить категорії цивільного вогнепалу. Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді прийняти законопроєкт у першому читанні, — повідомляє Ліга.

Передбачається впровадження категорій на володіння зброєю, а також паспорта для кожної одиниці зброї:

А — автоматичну вогнепальну зброю;

В — гладкоствольну короткоствольну вогнепальну зброю (травматичне);

З — короткоствольна вогнепальна зброя;

D — довгоствольна вогнепальна гладкоствольна зброя;

Е — довгоствольна вогнепальна нарізна і комбіноване вогнепальну зброю.

У технічному паспорті вказуватиметься серійний номер зброї та інформація про власника.

Для отримання права на володіння зброї необхідно відповідати таким критеріям:

громадянство України

Не мати медичних протипоказань

Не мати судимості, як погашеної так і знятої

Не бути притягнутим до адміністративної відповідальності протягом останнього року.

Для власників зброї хочуть впровадити обов'язкове страхування цивільної відповідальності за можливу шкоду третій особі з використанням зброї або його зберіганням.

Планується впровадити також Єдиного держреєстру цивільної зброї, а також курси з вивчення матчастини зброї, правил його поводження і застосування.

Нині в Україні немає окремого закону, який би регулював оборот цивільної зброї. Є поправка МВС, в якій зазначено, що легально, а що ні.

Нагадаємо, раніше Віктор Чумак заявив, що в Україні необіхдно легалізувати вогнестріл.

При цьому президент Зеленський відповідаючи на петицію ще в 2019 заявляв, що легалізація зброї передчасна.