В Україні всі власники зброї будуть перевірені на законність отримання дозволу, — Нацполіція

Розформовані всі підрозділи дозвільної служби (контролю над обігом зброї), її архіви опечатані.

Співробітники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції виявили корупційну схему видачі дозволів на придбання, зберігання і носіння зброї, враховуючи травматичне.

"Дозволи видавалися з обурливими порушеннями, іноді навіть без участі громадянина, на якого оформлювалася зброя. Оголошення про оформлення зброї без документів продажні поліцейські безсоромно розміщували в групах популярних месенджерів. У нас є інформація про понад дві тисячі випадків видачі дозволів на зброю з грубими порушеннями процедури і законодавства, з використанням підроблених документів", — повідомив глава Національної поліції Ігор Клименко.

За його словами, серед замовників "послуги" були працівники правоохоронних органів, депутати різних рівнів і представники органів державної влади.

Всі підрозділи дозвільної служби (контролю над обігом зброї) розформовані, її архіви опечатані.

У повідомленні поліції наголошується, що кожна особиста справа власника зброї в Україні буде перевірена на законність отримання дозволу. Понад дві тисячі дозволів, виданих із порушеннями, будуть анульовані, а зброя вилучена.

Клименко розповів про викриття девʼятьох співробітників поліції, які організували і брали участь у схемі. "Звільнено четверо співробітників Департаменту превентивної діяльності в центральному апараті поліції. Зокрема, перший заступник начальника профільного департаменту та начальник дозвільної системи поліції. Також звільнено пʼятьох відповідальних працівників у регіонах. Ми не дамо недобросовісним колишнім працівникам жодного шансу для оскарження свого звільнення в суді", — підкреслив глава Нацполіції.

Зараз завершується формування нового підрозділу з іншими співробітниками, "найближчим часом він буде представлений суспільству".

Нагадаємо, наприкінці січня комітет із питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді ухвалити в першому читанні законопроект, який регулює питання зберігання зброї, отримання прав на його володіння і вводить категорії цивільного вогнепалу.

Екс-нардеп Віктор Чумак заявив, що в Україні необхідно легалізувати вогнестріл.

При цьому президент Зеленський відповідаючи на петицію ще в 2019 заявляв, що легалізація зброї передчасна.