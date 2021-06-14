"Уходят в историю": в ВСУ практически полностью заменили советские СВД (фото, видео)

Новое вооружение украинская армия получает как от союзников, так и от меценатов и волонтеров.

Вооруженные силы Украины практически полностью заменили устаревшие советские СВД (снайперская винтовка Драгунова) на более новое вооружение. Об этом заявил инструктор по снайпингу в фонде "Повернись живим" Руслан Шпакович в подкасте Мілітарного.

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По его словам СВД настолько устарела, что даже не может считаться точным оружием в современных условиях. Марксмены (пехотные снайпера поддержки) получают взамен новые снайперские винтовки разных видов. В ВСУ за последние несколько лет поступило минимум 1500 новых образцов.

"Столько, сколько было поставлено сейчас в принципе хватает на 100%", — заявляет Шпакович.

При этом из всего разнообразия поставляемых снайперских винтовок лишь несколько официально состоят на вооружении армии — это винтовки Zbroyar и "Аллигатор". Остальные — допущены к эксплуатации.

[ + – ] Zbroyar UR-10 Фото: zbroyar

Среди винтовок, поставляемых в ВСУ, есть Zbroyar UR-10 и UBR-008, американские Savage-110 и крупнокалиберные 12,7 мм Barrett M82. Часть из них передали меценаты: более 400 фонд Roshen, более 100 — анонимный волонтер, плюс помощь союзников.

[ + – ] Barrett M82 у украинского бойца в зоне ООС Фото: fraza.com

Напомним, в ВСУ испытали украинскую снайперскую винтовку "Ночной хищник", которая способна пробивать БТР и вертолеты. Ранее на вооружение приняли отечественную крупнокалиберную винтовку "Аллигатор".

А военный аналитик Фокуса писал об особенностях работы снайперов, а также сравнивал российскую АСВК с украинской Snipex Alligator в качестве лучшей антиматериальной винтовки.